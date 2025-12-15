Peugeot повертає лінійку GTi у електричному форматі Сьогодні 01:23 — Технології&Авто

Peugeot повертає легендарну спортивну лінійку GTi — тепер уже у повністю електричному форматі. Першою моделлю став субкомпактний E-208 GTi, представлений влітку. Це важливий крок для бренду, який хоче знову підкреслити свою увагу до драйву та емоцій від кермування.

GTi повертається через 40 років після дебюту культового Peugeot 205 GTi. Нова електроверсія має передати дух класики, але у сучасному виконанні. На відміну від звичайного E-208, модель GTi отримала потужніший мотор на 206 кВт, спортивну занижену підвіску, диференціал підвищеного тертя, посилені гальма та спеціальні 18-дюймові шини.

Дизайн і салон теж стали спортивнішими — з фірмовими елементами GTi та червоними акцентами. Основний акцент зробили на керованості та динаміці.

Peugeot підтверджує, що серія GTi надалі буде повністю електричною. Компанія планує кілька нових продуктивних моделей, щоб зміцнити імідж виробника яскравих і драйверських авто. Відмова від бензинових GTi пов’язана з жорсткими екостандартами ЄС, які роблять такі машини невигідними.

Замовлення на E-208 GTi відкриють наступного року, а перші автомобілі покупці отримають наприкінці 2026-го. Модель з’явиться незадовго до виходу нового покоління Peugeot 208. Орієнтиром для розробників був електрохетчбек Alpine A290, але Peugeot планує зробити свій GTi ще кращим за можливостями.

