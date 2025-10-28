0 800 307 555
Які кольори авто найпопулярніші в Україні — статистика

Технології&Авто
55
Автомобілі сірого кольору залишаються найпопулярнішими серед покупців нових автівок в Україні у 2025 році.
Про це повідомляє Укравтопром.
За статистикою, за дев’ять місяців 2025 року 34% усіх проданих нових легковиків мали сіре забарвлення. Найчастіше у цьому кольорі обирали BYD Song Plus.
Білий колір посів друге місце з часткою 30%. Найпопулярнішою моделлю серед білих авто став Renault Duster.
Класичний чорний обрали 17% покупців. У цьому кольорі найчастіше реєстрували Toyota Land Cruiser Prado.
На сині автомобілі припадає близько 6% продажів, і тут лідирує Audi Q4.
Замикає п’ятірку зелене забарвлення — трохи менше 6% нових авто, серед яких знову вирізняється Renault Duster.
Раніше Finance.ua повідомляв, що у вересні 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України становив 15,5 року. Цей показник суттєво різниться залежно від регіону: від 11 років у столиці до понад 19 років на півдні та сході країни.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
