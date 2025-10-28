Які кольори авто найпопулярніші в Україні — статистика Сьогодні 06:32 — Технології&Авто

Які кольори авто найпопулярніші в Україні — статистика

Автомобілі сірого кольору залишаються найпопулярнішими серед покупців нових автівок в Україні у 2025 році.

Про це повідомляє Укравтопром.

За статистикою, за дев’ять місяців 2025 року 34% усіх проданих нових легковиків мали сіре забарвлення. Найчастіше у цьому кольорі обирали BYD Song Plus.

Білий колір посів друге місце з часткою 30%. Найпопулярнішою моделлю серед білих авто став Renault Duster.

Класичний чорний обрали 17% покупців. У цьому кольорі найчастіше реєстрували Toyota Land Cruiser Prado.

На сині автомобілі припадає близько 6% продажів, і тут лідирує Audi Q4.

Замикає п’ятірку зелене забарвлення — трохи менше 6% нових авто, серед яких знову вирізняється Renault Duster.

