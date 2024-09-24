Вартість збагаченого урану через війну в Україні підскочила втричі — Financial Times Сьогодні 09:15 — Енергетика

Вартість збагаченого урану через війну в Україні підскочила втричі — Financial Times

Ціни на ядерне паливо зростають, адже після російського вторгнення в Україну в ланцюзі постачання урану виникли вузькі місця.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що попит на уран був зумовлений відродженням атомної енергетики, проте країна-агресорка все ще відіграє значну роль у процесі перетворення видобутого урану на паливо для ядерного реактора, і замінити її поки що нікому.

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Ціни на паливо для ядерних реакторів зростали набагато швидше, ніж на необроблений уран, пише видання. З початку 2022-го року вартість збагаченого урану підскочила більш ніж утричі, до $176 за одиницю роботи розділення. За той же період ціна на гексафторид урану збільшилася вчетверо — до $68 за кг. Це, за словами аналітиків, свідчить про те, що переробка є основним вузьким місцем у ланцюжку постачання ядерного палива. Уранова руда подорожчала лише вдвічі.

«Ціни на конверсію та збагачення відображають набагато більше скорочення пропозиції через російсько-українську війну та інші фактори», — cказав виконавчий директор UxC Джонатан Хінце.

Зазначається, що росія контролює 22% світових потужностей із переробки урану та 44% потужностей зі збагачення. Ці послуги недоступні для деяких західних компаній після заборони США на російський уран, хоча до кінця 2027 року можливі винятки.

«Хоча вищі ціни на ядерне паливо, ймовірно, вдарять по прибутковості енергетичних компаній, серйознішою проблемою є забезпечення достатніх інвестицій у шахти, конверсію та збагачення для задоволення попиту на продовження терміну служби існуючих реакторів та будівництво нових. Компанії з виробництва ядерного палива, такі як французька Orano і Urenco, що належить Великій Британії, Голландії та Німеччині, взяли на себе зобов’язання щодо нарощування потужностей зі збагачення, але поки ніхто не взяв на себе зобов’язань щодо будівництва нових конверсійних потужностей на Заході», — йдеться у статті.

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Зазначається, що компанії неохоче йдуть на великі вкладення без довгострокових угод з операторами АЕС, які, у свою чергу, не готові укладати їх без гарантій поставок.

«Напруженість на ринку конверсії урану обумовлена ​​простим фактором — конверсійні потужності, що діють, були законсервовані», — зазначив фінансовий директор Cameco, одного з найбільших світових виробників урану, Грант Айзек.

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