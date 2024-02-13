Ядерна енергетика повертає собі популярність через війну в Україні - голова МЕА — Finance.ua
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Ядерна енергетика повертає собі популярність через війну в Україні - голова МЕА

Енергетика
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Ядерна енергетика повертає собі популярність через війну в Україні - голова МЕА
Ядерна енергетика повертає собі популярність через війну в Україні - голова МЕА
Голова Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол зазначив, що на фоні війни в Україні світові країни зрозуміли важливість ядерної та відновлювальної енергетики.
Про це він сказав в інтерв'ю DPA.
«Після вторгнення росії в Україну багато країн зрозуміли важливість ядерної енергетики разом з відновлюваними джерелами енергії, власним виробництвом електроенергії», — сказав Фатіх Бірол.
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За його словами, на противагу ядерній енергетиці стоїть енергетична залежність, або викиди. Він також критикує рішення Німеччини поетапно відмовлятись від ядерної енергетики.
При цьому зазначивши, що існують також проблеми зі зберіганням ядерних відходів, але вона може бути вирішена і не є причиною відмовлятись від ядерної енергетики.
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Нагадаємо, Україна планує будівництво нових атомних енергоблоків, щоб компенсувати втрачені потужності Запорізької АЕС, оскільки невідомо, в якому стані станція буде знаходитися після деокупації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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