Україна у 2024 буде активно розвивати атомну енергетику — Міненерго Сьогодні 14:34 — Енергетика

Україна у 2024 буде активно розвивати атомну енергетику — Міненерго

Розвиток атомної галузі, децентралізація генерації електроенергії та посилення фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури стануть ключовими напрямками діяльності Міненерго у 2024 році.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише Міненерго.

«Плани великі, і я впевнений, що ми їх реалізуємо. Це і співпраця зі Сполученими Штатами у проєктах розвитку атомної енергетики. Я думаю, що ми якнайшвидше ухвалимо відповідне законодавство і почнемо будівництво великих блоків. По-друге, це розвиток співробітництва в урановій сфері - з Великою Британією, Канадою і США — для того, щоб витіснити росіян зі світових ринків», — зазначив міністр.

У 2023 році було реалізовано низку заходів у цих напрямках, зокрема американською Westinghouse у співпраці з фахівцями українського НАЕК «Енергоатом» було розроблено новий вид ядерного палива для реакторів ВВЕР-440, що зруйнувало російську монополію на цьому ринку та відкрило двері для запровадження санкцій проти російської атомної галузі.

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Серед пріоритетних напрямків діяльності у поточному році - також децентралізація і нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії, зокрема за рахунок встановлення газових турбін.

«Також продовження ремонтної кампанії і заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях, системи захисту», — розповів міністр.

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