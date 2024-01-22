Україна у 2024 буде активно розвивати атомну енергетику — Міненерго — Finance.ua
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Україна у 2024 буде активно розвивати атомну енергетику — Міненерго

Енергетика
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Україна у 2024 буде активно розвивати атомну енергетику — Міненерго
Україна у 2024 буде активно розвивати атомну енергетику — Міненерго
Розвиток атомної галузі, децентралізація генерації електроенергії та посилення фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури стануть ключовими напрямками діяльності Міненерго у 2024 році.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише Міненерго.
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«Плани великі, і я впевнений, що ми їх реалізуємо. Це і співпраця зі Сполученими Штатами у проєктах розвитку атомної енергетики. Я думаю, що ми якнайшвидше ухвалимо відповідне законодавство і почнемо будівництво великих блоків. По-друге, це розвиток співробітництва в урановій сфері - з Великою Британією, Канадою і США — для того, щоб витіснити росіян зі світових ринків», — зазначив міністр.
У 2023 році було реалізовано низку заходів у цих напрямках, зокрема американською Westinghouse у співпраці з фахівцями українського НАЕК «Енергоатом» було розроблено новий вид ядерного палива для реакторів ВВЕР-440, що зруйнувало російську монополію на цьому ринку та відкрило двері для запровадження санкцій проти російської атомної галузі.
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Серед пріоритетних напрямків діяльності у поточному році - також децентралізація і нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії, зокрема за рахунок встановлення газових турбін.
«Також продовження ремонтної кампанії і заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях, системи захисту», — розповів міністр.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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