Оператор ГТС України приєднався до створення газового «Вертикального коридору» — Finance.ua

Оператор ГТС України приєднався до створення газового «Вертикального коридору» Сьогодні 19:44 — Енергетика

Оператор ГТС України приєднався до створення газового «Вертикального коридору»

Оператори газотранспортних систем України, Болгарії, Греції, Румунії, Угорщини, Словаччини та Республіки Молдова підписали Меморандум про співпрацю у створенні коридору «Південь-Північ» («Вертикального коридору»).

Подія відбулася під час міністерської зустрічі високого рівня CESEC (The Central and South Eastern Europe Energy Connectvity) в Афінах.

У межах «Вертикального коридору» буде створено синергію між LNG-терміналами Греції, Трансбалканським трубопроводом, українськими підземними сховищами і споживачами у Центральній Європі.

«Приєднавшись до „Вертикального коридору“, ми зробили ще один крок до реалізації нашого плану стати газовим хабом Європи і невід'ємною складовою енергетичної мапи континенту. Ця домовленість, за попередніми оцінками, дозволить Оператору ГТС України щорічно додатково поставляти понад 7 млрд кубометрів газу через Україну з Румунії до країн Центральної Європи», — підкреслив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, що надійність та стабільність української ГТС підтверджено незалежним міжнародним стрес-тестом і двократним, порівняно з 2022 роком, зростанням обсягів транспортування газу з Європи — до 4,3 млрд кубометрів.

«Сьогодні ОГТСУ спільно з оператором ГТС Молдови та національними регуляторами вже працює над створенням привабливих умов для використання додаткових потужностей Трансбалканського коридору обсягом 6 мільйонів кубометрів на добу вже протягом 2024 року», — додав генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Трансбалканський трубопровід є оптимальним рішенням для сполучення Східного Середземномор’я та Центральної Європи. Його ключові переваги: доступ до українських підземних сховищ газу обсягом 10 — 15 млрд куб. м газу для зберігання ресурсу за комерційно привабливими тарифами, а також використання вже існуючої газотранспортної інфраструктури. За допомогою наявних трубопроводів з України можна транспортувати газ до Словаччини, Угорщини чи Польщі практично без обмежень за пропускною здатністю.

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