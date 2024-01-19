Оператор ГТС України приєднався до створення газового «Вертикального коридору» — Finance.ua

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Оператор ГТС України приєднався до створення газового «Вертикального коридору»

Енергетика
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Оператор ГТС України приєднався до створення газового «Вертикального коридору»
Оператор ГТС України приєднався до створення газового «Вертикального коридору»
Оператори газотранспортних систем України, Болгарії, Греції, Румунії, Угорщини, Словаччини та Республіки Молдова підписали Меморандум про співпрацю у створенні коридору «Південь-Північ» («Вертикального коридору»).
Подія відбулася під час міністерської зустрічі високого рівня CESEC (The Central and South Eastern Europe Energy Connectvity) в Афінах.
У межах «Вертикального коридору» буде створено синергію між LNG-терміналами Греції, Трансбалканським трубопроводом, українськими підземними сховищами і споживачами у Центральній Європі.
«Приєднавшись до „Вертикального коридору“, ми зробили ще один крок до реалізації нашого плану стати газовим хабом Європи і невід'ємною складовою енергетичної мапи континенту. Ця домовленість, за попередніми оцінками, дозволить Оператору ГТС України щорічно додатково поставляти понад 7 млрд кубометрів газу через Україну з Румунії до країн Центральної Європи», — підкреслив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Нагадаємо, що надійність та стабільність української ГТС підтверджено незалежним міжнародним стрес-тестом і двократним, порівняно з 2022 роком, зростанням обсягів транспортування газу з Європи — до 4,3 млрд кубометрів.
«Сьогодні ОГТСУ спільно з оператором ГТС Молдови та національними регуляторами вже працює над створенням привабливих умов для використання додаткових потужностей Трансбалканського коридору обсягом 6 мільйонів кубометрів на добу вже протягом 2024 року», — додав генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.
Трансбалканський трубопровід є оптимальним рішенням для сполучення Східного Середземномор’я та Центральної Європи. Його ключові переваги: доступ до українських підземних сховищ газу обсягом 10 — 15 млрд куб. м газу для зберігання ресурсу за комерційно привабливими тарифами, а також використання вже існуючої газотранспортної інфраструктури. За допомогою наявних трубопроводів з України можна транспортувати газ до Словаччини, Угорщини чи Польщі практично без обмежень за пропускною здатністю.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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