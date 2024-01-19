З початку великої війни борги населення за електроенергію зросли на 15 мільярдів — Finance.ua

З початку великої війни борги населення за електроенергію зросли на 15 мільярдів Сьогодні 09:23 — Енергетика

З початку великої війни борги населення за електроенергію зросли на 15 мільярдів

Борги побутових споживачів за електроенергію з початку великої війни зросли на 15 мільярдів гривень, зокрема, на 7,7 мільярдів гривень у 2023 році.

Про це повідомив радник премʼєр-міністра та член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко в коментарі для ExPro.

«Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників — багато областей, яких би там не мало бути», — вказує він.

За його словами, «рекордсменами» з боргів є Київ та Київська область, Дніпропетровщина та Харківщина.

Наприкінці грудня Кабмін зняв мораторій на відключення від електроенергії боржників у не прифронтових областях.

«Моя особиста точка зору — рішення про скасування мораторію перезріло. Його необхідно було прийняти десь 15 місяців тому», — вважає Бойко.

Він пояснив це тим, що Україна пережила шок перших місяців війни, стабілізувала роботу економіки, фінансової та банківської систем, російських окупантів вдалось вигнати зі значної частини території, і активні бойові дії ведуться не на всій території нашої держави.

Економічна Правда За матеріалами:

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