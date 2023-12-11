Атомна енергетика стоїть на порозі ренесансу — Галущенко — Finance.ua
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Атомна енергетика стоїть на порозі ренесансу — Галущенко

Енергетика
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Атомна енергетика стоїть на порозі ренесансу — Галущенко
Атомна енергетика стоїть на порозі ренесансу — Галущенко
Атомна енергетика стоїть на порозі ренесансу, і Україна разом з усім цивілізованим світом розвиватиме цю галузь.
Про це розказав міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Національному телемарафону «Єдині новини».
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«У нас величезний прогрес в атомній енергетиці. Є плани будівництва атомних блоків — на Хмельницькій АЕС. Це реальні проєкти, устаткування для яких ми вже зараз будемо закуповувати», — підкреслив він.
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У межах глобального Кліматичного саміту COP28 було ухвалено декларацію про необхідність збільшення втричі потужностей атомної енергетики до 2050 року."Важливо, що тепер це світовий тренд. Ренесанс атомної енергетики відбуватиметься, бо без неї не буде «зеленого» переходу", — наголосив міністр.
Галущенко зазначив, що будь-який ядерний інцидент на окупованій росіянами Запорізькій АЕС може зупинити цей ренесанс. Тому важливою є якнайшвидша деокупація ЗАЕС і передача станції під повний контроль українського оператора.

Довідка Finance.ua:

  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) затвердила підвищення тарифу на послуги з передачі електроенергії НЕК «Укренерго» з 1січня 2024 року на 9%.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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