Україна пропонує ЄС спільний видобуток урану, літію та титану — Finance.ua

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Україна пропонує ЄС спільний видобуток урану, літію та титану

Казна та Політика
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Україна пропонує ЄС спільний видобуток урану, літію та титану
Україна пропонує ЄС спільний видобуток урану, літію та титану
Україна запропонувала Євросоюзу спільно видобувати рідкісноземельні метали, зокрема уран, літій і титан.
Про інвестиційні плани розповів прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в інтерв’ю Politico.

Перспективи співпраці

Він зазначив, що вступ України до ЄС дасть змогу розширити кордони Союзу, отримати надійний щит, завдяки ЗСУ.
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Також ще є цікава економічна сторона питання — Україна володіє 22 з 30 критичних корисних копалин. Зокрема, Україна займає перша місце в Європі за запасами урану.
«Ми здатні не лише покрити власні енергетичні потреби, а й експортувати уран, особливо в умовах зростаючого попиту на ядерну енергетику в ЄС», — додав прем’єр.

Запаси України

Крім того, в України найбільші запаси літію в Європі. Шмигаль зазначив, що у 2021 році у світі було спожито 460 тисяч тонн карбонату літію, а до 2030 року попит зросте до 6 млн тонн.
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«Україна серед світових лідерів за запасами титану. Лише 10% розвіданих запасів розробляється, тож ми можемо повністю замістити імпорт російського титану для європейської промисловості, включно з оборонним сектором», — повідомив Шмигаль.
Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, Україна не підписала угоду про партнерство з США, адже документ поки не готовий для того, щоб захистити інтереси країни.
За матеріалами:
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