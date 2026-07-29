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НКРЕКП перевірить 11 облгазів через можливі порушення в обліку споживання газу

Енергетика
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення провести позапланові виїзні перевірки 11 операторів газорозподільних мереж (ГРМ).
Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Чому призначили перевірки

Підставою стало звернення ТОВ «Газопостачальна компанія „Нафтогаз України“» щодо можливих порушень під час формування та передачі даних про обсяги споживання природного газу побутовими споживачами.
Окремо до НКРЕКП надійшов лист Служби безпеки України щодо можливого заподіяння шкоди інтересам держави під час провадження операторами ГРМ ліцензованої діяльності з розподілу природного газу.
У документі йдеться про ризики, які можуть створювати передумови для порушення цілісності та сталого функціонування газорозподільних мереж.

Що перевірятиме регулятор

Під час перевірок НКРЕКП встановить, чи дотримувалися оператори ГРМ вимог законодавства під час визначення обсягів споживання природного газу та передачі відповідної інформації до інформаційної платформи Оператора ГТС.
Зокрема, буде перевірено, чи відповідає інформація, внесена до платформи, фактичним показанням лічильників та вимогам Кодексу газорозподільних систем і Кодексу газотранспортної системи.
Регулятор наголошує, що саме дані про обсяги споживання природного газу, які оператори ГРМ передають до інформаційної платформи Оператора ГТС, використовуються постачальниками для розрахунку вартості спожитого газу. Тому будь-які розбіжності між фактичними показаннями лічильників і переданою інформацією можуть позначитися на сумах, зазначених у рахунках побутових споживачів.

Які порушення стали підставою для перевірок

За інформацією, наведеною у зверненні ГК «Нафтогаз України», йдеться про можливі аномалії у відображенні обсягів споживання природного газу окремими побутовими споживачами. Зокрема, зафіксовано випадки:
  • різких стрибків обсягів споживання;
  • суттєвих відхилень від середньостатистичних показників;
  • багаторазового коригування даних.
Саме ці обставини стануть предметом державного контролю.

Яких операторів перевірять

Позапланові виїзні перевірки проведуть щодо:
  • ПРАТ «Гадячгаз»;
  • АТ «Київгаз»;
  • ДП «Кременецьке управління з постачання та реалізації газу»;
  • ПРАТ «Кременчукгаз»;
  • АТ «Лубнигаз»;
  • АТ «Одесагаз»;
  • АТ «Полтавагаз»;
  • ПРАТ «Тернопільміськгаз»;
  • ПРАТ «Уманьгаз»;
  • АТ «Херсонгаз»;
  • ПРАТ «Шепетівкагаз».
За результатами перевірок НКРЕКП надасть правову оцінку встановленим фактам та, у разі виявлення порушень, ухвалить відповідні рішення відповідно до законодавства.
За матеріалами:
Finance.ua
Газ
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