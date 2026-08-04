Глава Aramco попередив про глобальну нафтову кризу Сьогодні 07:46 — Енергетика

Світовий нафтовий ринок переживає найбільший в історії шок пропозиції через геополітичну кризу. Про це заявив глава Saudi Aramco Амін Нассер, передає Reuters.

За його словами, ринок у середньому недоотримує близько 11 млн барелів рідких вуглеводнів на добу. Через кризу світова економіка вже втратила понад 2,6 млрд барелів нафти, які мали забезпечити потреби ключових промислових секторів.

Разом з тим, додав Нассер, нафтопровід Aramco Схід-Захід та світові запаси сировини допомогли пом’якшити наслідки дефіциту. Завдяки цьому чисті втрати скоротилися приблизно до 1,8 млрд барелів.

Глава Saudi Aramco звернув увагу на розрив між ринком нафтових ф’ючерсів і фізичним ринком. За його словами, про нестачу нафтопродуктів свідчать високі маржі нафтопереробки.

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Окремим фактором тиску на ринок він назвав ситуацію з Ормузькою протокою. Нинішні торгові потоки через неї становлять лише близько 10% від докризового рівня.

Поки протока залишається закритою, світовий ринок втрачатиме понад 100 млн барелів нафти на тиждень, пояснив глава Aramco. Навіть у разі її негайного відкриття відновлення запасів може зайняти до 18 місяців.

Він також повідомив, що в піковий період кризи імпорт нафти азійськими країнами скоротився приблизно на 6 млн барелів на добу.

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