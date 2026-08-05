Зовнішня торгівля електроенергією: у липні експорт перевищив імпорт Сьогодні 07:44 — Енергетика

Україна в липні збільшила експорт електроенергії на 48%

У липні 2026 року Україна суттєво збільшила експорт електроенергії та одночасно скоротила імпорт.

Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

За підсумками місяця експорт електроенергії зріс на 48% порівняно з червнем — до 232,5 тис. МВт·год.

Водночас імпорт електроенергії скоротився на 40% - до 175 тис. МВт·год. Таким чином, у липні Україна вперше за тривалий час стала нетто-експортером електроенергії.

Україна збільшила експорт електроенергії до Словаччини

Найбільше зріс експорт до Словаччини — майже у шість разів порівняно з попереднім місяцем. Крім того, у липні вперше з листопада 2025 року було відновлено експорт електроенергії до Польщі.

Найбільшим напрямком експорту залишалася Угорщина, на яку припало 48% загального обсягу поставок.

Водночас у річному вимірі експорт залишався нижчим: порівняно з липнем 2025 року його обсяг скоротився майже на 18%.

Імпорт електроенергії скоротився на 32% за рік

Імпорт електроенергії у липні також зменшився за всіма напрямками. Найбільша частка поставок — 40% - припадала на угорський кордон.

У порівнянні з липнем минулого року Україна скоротила імпорт електроенергії на 32%.

ExPro За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.