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Зовнішня торгівля електроенергією: у липні експорт перевищив імпорт

Енергетика
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Україна в липні збільшила експорт електроенергії на 48%
Україна в липні збільшила експорт електроенергії на 48%
У липні 2026 року Україна суттєво збільшила експорт електроенергії та одночасно скоротила імпорт.
Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.
За підсумками місяця експорт електроенергії зріс на 48% порівняно з червнем — до 232,5 тис. МВт·год.
Водночас імпорт електроенергії скоротився на 40% - до 175 тис. МВт·год. Таким чином, у липні Україна вперше за тривалий час стала нетто-експортером електроенергії.

Україна збільшила експорт електроенергії до Словаччини

Найбільше зріс експорт до Словаччини — майже у шість разів порівняно з попереднім місяцем. Крім того, у липні вперше з листопада 2025 року було відновлено експорт електроенергії до Польщі.
Найбільшим напрямком експорту залишалася Угорщина, на яку припало 48% загального обсягу поставок.
Зовнішня торгівля електроенергією: у липні експорт перевищив імпорт
Водночас у річному вимірі експорт залишався нижчим: порівняно з липнем 2025 року його обсяг скоротився майже на 18%.

Імпорт електроенергії скоротився на 32% за рік

Імпорт електроенергії у липні також зменшився за всіма напрямками. Найбільша частка поставок — 40% - припадала на угорський кордон.
У порівнянні з липнем минулого року Україна скоротила імпорт електроенергії на 32%.
Зовнішня торгівля електроенергією: у липні експорт перевищив імпорт
За матеріалами:
ExPro
ЕнергетикаЕлектроенергіяЕкспортІмпорт електроенергії
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