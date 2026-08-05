ЄС допоможе Угорщині та Словаччині відмовитися від російської нафти

На фоні загрози безпеці постачання нафти до Угорщини та Словаччини нафтопроводом «Дружба» у зв’язку з ударами рф по енергетичній інфраструктурі України ЄС прагне допомогти обом державам-членам диверсифікувати поставки.
Про це на брифінгу у Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.
«Наша мета — заборонити всі російські енергоносії на європейському ринку, і ми на шляху до успішного впровадження цієї стратегії», — сказала Ітконен у відповідь на питання про ситуацію з повною забороною на російську нафту в ЄС та ризики, пов’язані з енергетичною безпекою Угорщини та Словаччини.
Вона нагадала, що російська нафта перебуває під санкціями, за винятком Угорщини та Словаччини.
«Але, звичайно, ми тісно співпрацюємо як з Угорщиною, так і зі Словаччиною, щоб допомогти їм диверсифікувати поставки та відмовитися від російської нафти», — сказала речниця.
Угорщині загрожує дефіцит електроенергії
Раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр попередив про зупинку єдиної в країні атомної електростанції «Пакш» у зв’язку зі зниженням рівня води в Дунаї.
Ця криза може коштувати Угорщині від 100 до 200 мільярдів форинтів (від 315 до 630 мільйонів доларів. — Ред.) через зростання цін на імпортовану електроенергію, повідомив заступник голови партії «Тиса» Марк Раднаї.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в липні Бельгія повністю залежала від росії в імпорті скрапленого природного газу (СПГ) на тлі різкого скорочення постачань до Європи через війну на Близькому Сході.