Ціни на дизпальне вперше за останній місяць знизилися Сьогодні 11:12 — Енергетика

Ціни на дизпальне вперше за останній місяць знизилися

Гуртові ціни на дизпальне в Україні вперше за останній місяць знизилися, що зменшило ризик його подорожчання до 100 грн за літр.

Водночас проблеми з постачанням пального ще не вирішені, а напружена ситуація на ринку може зберігатися до середини серпня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна.

За його словами, гуртові ціни наразі все ще перевищують роздрібні, однак ситуація може нормалізуватися протягом одного-двох днів. Роздрібні ціни протягом серпня, за оцінкою експерта, можуть залишатися відносно стабільними, оскільки на ринок надходитимуть партії, закуплені наприкінці липня за високими цінами.

«По цінах вочевидь буде стабільно, протягом майже всього місяця будуть заходити ресурси, законтрактовані на піку цін наприкінці липня. Про що можна говорити впевнено, то це про скасування прогнозу про 100 грн/л. Вже вдруге за півроку ми зупиняємось за крок до взяття цієї висоти», — написав він.

Зниження стало наслідком охолодження зовнішнього ринку на тлі нових очікувань щодо можливого розблокування Ормузької протоки. Це також зменшило ажіотажний попит із боку аграріїв, перевізників та інших промислових споживачів, які раніше активно скуповували вільні обсяги пального.

Водночас постачання залишаються обмеженими. На серпень польська Orlen через технічні проблеми скоротила квоти для українських покупців на 20−30%. На окремих ділянках польської залізниці також заборонили рух у денний час через спеку.

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Додаткове навантаження виникло на західних автомобільних і залізничних переходах, де разом із бензовозами та цистернами накопичуються зерновози. Складною залишається ситуація на півдні України. Через обміління Дунаю танкери можуть завантажуватися лише приблизно на третину своєї місткості.

За даними Куюна, у липні до України імпортували на 5% більше дизпального, ніж торік, однак на ринку все одно відчувався дефіцит. Серед можливих причин він назвав ранні жнива, ажіотажний попит і втрату частини пального внаслідок атак.

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