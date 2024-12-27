ТОП-8 компактних та практичних міських кросоверів з пробігом — Finance.ua

ТОП-8 компактних та практичних міських кросоверів з пробігом Сьогодні 23:14 — Технології&Авто

ТОП-8 компактних та практичних міських кросоверів з пробігом

Кросовери — найпопулярніший клас авто на ринку, причому особливо швидко зростає попит на компактні моделі. Вони вже витісняють міські хетчбеки, адже просторіші, практичніше і вирізняються покращеною прохідністю. Такі авто недорогі, особливо, якщо обирати вживані авто.

Британське видання Auto Express обрало кращі компактні кросовери з пробігом.

8 місце — Peugeot 2008

Peugeot 2008 першого покоління більше нагадує універсали покращеної прохідності. Він просторий всередині та має 360-літровий багажник. У нього оригінальний салон із високо розташованим щитком приладів та економічні двигуни. Повного приводу немає, зате є система контроль зчеплення Grip Control. До того ж, Peugeot 2008 відносно недорогий.

7 місце — Audi Q3

Audi Q3 першої генерації — єдина преміальна модель у цьому рейтингу. У нього якісне внутрішнє оздоблення, а місця достатньо для чотирьох дорослих. У кросовера широка лінійка тяговитих бензинових та дизельних двигунів із турбонаддувом, причому є і заряджений варіант RS Q3. Можна обрати версії з переднім і повним приводом.

6 місце — Toyota C-HR

Toyota C-HR першої генерації — найоригінальніший кросовер марки із виразним дизайном та обтічним силуетом. Це не найпросторіша модель, зате у неї непогана шумоізоляція салону та добре налаштоване шасі. До того ж, можна обрати економічні гібридні модифікації Toyota C-HR. А ще модель вирізняється надійністю та якістю.

5 місце — Kia Niro

Кросовер Kia Niro першого покоління — один із найдоступніших електрифікованих кросоверів. Модель випускали в гібридній, плагін-гібридній та електричній версіях, причому електрокар має чималий запас ходу в 450 км. Компактне авто доволі просторе і зазвичай багато укомплектоване.

4 місце — Jeep Renegade

Jeep Renegade вирізняється кутастим «позашляховим» дизайном, і в його лінійці є версія підвищеної прохідності Trailhawk. Кросовер недорогий і досить багато оснащений, хоча якість внутрішнього оздоблення викликає питання. У лінійці є бензинові, дизельні та гібридні модифікації із переднім та повним приводом.

3 місце — SEAT Arona

Кросовер SEAT Arona приваблює гарною керованістю. Крім того, у нього непогана оглядовість, сучасна мультимедійна система, та економічні і бадьорі двигуни з турбонаддувом.

2 місце — Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross — компактний кросовер із авангардним дизайном і практичним просторим салоном. Варто уникати базового бензинового двигуна об’ємом 1,2 л без турбіни — значно привабливішими є дизелі. До того ж, слід відзначити м’яку та комфортабельну підвіску автомобіля.

1 місце — Ford Puma

Ford Puma — компактний кросовер для активного водія, адже його керованість — одна з кращих у класі. Його турбомотори тяговиті та досить економічні завдяки «м'яким» гібридним установкам, а ще можна обрати 197-сильний заряджений варіант ST. Зазвичай Ford Puma багато оснащений, а також має місткий багажник.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.