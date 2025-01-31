Якими будуть ціни на пальне у 2025 році — НБУ — Finance.ua
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Якими будуть ціни на пальне у 2025 році — НБУ

Енергетика
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Якими будуть ціни на пальне у 2025 році — НБУ
Якими будуть ціни на пальне у 2025 році — НБУ
Як повідомляється в «Інфляційному звіті» Національного банку України за січень 2025 року, роздрібні ціни на пальне в Україні зросли менше, ніж очікувалося, через підвищення акцизів.
Але у 2025 році темпи зростання пришвидшаться у два рази — до 13%.
За даними НБУ, подорожчання пального й надалі сповільнювалося у IV кварталі 2024 року — до 4,8% р/р у грудні (з 6,0% р/р у вересні), що було менше, ніж прогнозувалося.
Якими будуть ціни на пальне у 2025 році — НБУ
«Водночас переважно низхідна динаміка світових цін на нафту та стриманий попит на тлі достатніх запасів, що були сформовані для гуртового та роздрібного продажу імпортерами та мережами АЗС перед першим етапом підвищення акцизів, обмежували зростання цін на бензин та дизель», — пишуть в НБУ.
Крім вартості сировини та динаміки обмінного курсу, на ціни на пальне мали вплив й зміни у податковому законодавстві та маркетингові методи боротьби за клієнта. Наприкінці року активізувався й імпорт пального з метою накопичення достатніх запасів перед черговим етапом підвищення акцизів з початку 2025 року, що дещо стримуватиме зростання цін на пальне в найближчі місяці, проте цей ефект буде короткостроковим, прогнозують в НБУ.

Прогнози

Водночас у середньостроковій перспективі зниження світових цін на нафту частково компенсуватиме подальше зростання акцизного навантаження. У результаті зростання цін на пальне значно сповільниться, прогнозують в НБУ.
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За матеріалами:
Finance.ua
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