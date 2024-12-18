Українці дедалі рідше обирають бензинові авто: найпопулярніші марки — Finance.ua

Українці дедалі рідше обирають бензинові авто: найпопулярніші марки
У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тисяч нових авто з бензиновими двигунами, що на 24% менше, ніж торік.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Водночас зменшилась і частка таких авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у листопаді 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз — 35,5%.
До ТОП-5 нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- Skoda Octavia — 139 од.;
- Hyundai Tucson — 97 од.;
- Renault Duster — 90 од.;
- KIA Sportage — 84 од.;
- Mazda CX5 — 82 од.
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.
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Бензиновими були 46% б/в авто, що у листопаді перейшли на українські номери (6,8 тис. од.). Їх середній вік становив 10,5 років.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf — 549 од.;
- Audi Q5 — 332 од.;
- Volkswagen Tiguan — 284 од.;
- Renault Megane — 262 од.;
- Nissan Rogue — 247 од.
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