Українці дедалі рідше обирають бензинові авто: найпопулярніші марки — Finance.ua

Українці дедалі рідше обирають бензинові авто: найпопулярніші марки Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

Українці дедалі рідше обирають бензинові авто: найпопулярніші марки

У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тисяч нових авто з бензиновими двигунами, що на 24% менше, ніж торік.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Водночас зменшилась і частка таких авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у листопаді 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз — 35,5%.

До ТОП-5 нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

Skoda Octavia — 139 од.;

Hyundai Tucson — 97 од.;

Renault Duster — 90 од.;

KIA Sportage — 84 од.;

Mazda CX5 — 82 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.

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Бензиновими були 46% б/в авто, що у листопаді перейшли на українські номери (6,8 тис. од.). Їх середній вік становив 10,5 років.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf — 549 од.;

Audi Q5 — 332 од.;

Volkswagen Tiguan — 284 од.;

Renault Megane — 262 од.;

Nissan Rogue — 247 од.

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