Українці відкрили майже 90 тисяч компаній у Польщі з 2022 року: найбільш популярні сфери — Finance.ua
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Українці відкрили майже 90 тисяч компаній у Польщі з 2022 року: найбільш популярні сфери

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Українці відкрили майже 90 тисяч компаній у Польщі з 2022 року: найбільш популярні сфери
Українці відкрили майже 90 тисяч компаній у Польщі з 2022 року: найбільш популярні сфери
Від початку повномасштабного вторгнення українці відкрили у Польщі майже 90 тисяч компаній.
Про це йдеться у дослідженні аналітичного центру Gremi Personal.
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З них найбільше зареєстрували ФОПів — 77,7 тисяч або ж 9% від усіх зареєстрованих так підприємств за цей період у країні.
Решта 11,3 тисяч компаній — підприємства із українським капіталом.

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За словами Юрія Григоренка з аналітичного центру Gremi Personal, зростання кількості українських підприємств у Польщі є відображенням активності та адаптивності українців, а також змін на польському ринку праці.
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«Багато українців, які раніше працювали за наймом, тепер обирають шлях самозайнятості або відкривають власний бізнес», — говорить Григоренко.
Серед усіх ФОПів, відкритих у Польщі у 2024 році, 12% належали громадянам України.
Найбільш популярними сферами діяльності українських компаній є:
  • будівництво (23%);
  • інформація та комунікації (18%);
  • інші послуги такі як перукарські, косметичні тощо (13%).
Кількість українських підприємств у Польщі останні три роки щорічно зростала в середньому на 34%.
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Водночас станом на лютий 2024 року в українському бізнес-просторі було зареєстровано усього 3635 польських компаній — у 21 раз менше, ніж кількість українських ФОПів у Польщі.
Найбільше польських підприємств відкрилося у галузі оптової та роздрібної торгівлі, а також переробній промисловості.

Довідка Finance.ua:

  • українці в Польщі можуть відкрити індивідуальну господарську дільність. Це форма ведення бізнесу, яка є аналогом українського ФОП. Щоб зареєструвати таке підприємство, не потрібно укладати установчих договорів або надавати дані про стартовий капітал. Необхідно лише зареєструвати фірму в переліку господарської діяльності (CEIDG);
  • Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) оголосила про посилення контролю за фінансовими операціями іноземців, зокрема українців, які ведуть бізнес у країні або здійснюють грошові перекази. Починаючи з 2025 року, такі перевірки можуть призвести до блокування банківських рахунків у разі виявлення підозрілих транзакцій або ухилення від сплати податків;
  • у 2025 році ставки оподаткування у Польщі залишилися незмінними. Не має значення, чи платник податків отримує гроші від одного трудового договору чи має кілька цивільно-правових договорів, чи отримує дохід від здачі квартири в оренду — враховується загальний дохід за податковий рік.
За матеріалами:
Ain.Ua
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