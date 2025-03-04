Що змінилося для ФОП від березня 2025 року — Finance.ua

Що змінилося для ФОП від березня 2025 року Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Що змінилося для ФОП від березня 2025 року

Основною зміною березня 2025 року для підприємців в Україні стане те, що фізичні особи-підприємці зобов’язані використовувати реєстратор розрахункових операцій (РРО). Якщо вони здійснюють продаж товарів чи надають послуги з прийманням оплати, то мають формувати фіскальні чеки через POS-термінал. З 1 березня форма таких чеків зазнала змін.

Використання застарілої форми чека після 1 березня призведе до штрафу для ФОПа у розмірі 100% від суми, зазначеної у документі.

Найменше клопоту із нововведенням у тих підприємців, які застосовують програмний РРО. На комп’ютері оновлення відбудеться автоматично, а для мобільного додатка знадобиться завантажити оновлення з онлайн-маркету.

Платники єдиного податку повинні звернути увагу на зміни у фіскальному чеку:

Додано поле «Решта», де відображатиметься залишок при готівковій оплаті.

З’явилося поле «Засоби оплати».

Підписи у полях «Касир» і «Держатель ЕПЗ» більше не передбачені.

QR-код міститиме посилання для перегляду чека на сайті ДПС.

Фіскальний номер чека тепер записуватиметься у форматі: ЧЕК № {ФН}.

Поле «Форма оплати» матиме чітко встановлений формат. Наприклад, якщо розрахунок відбувається банківською карткою, вказуватиметься «Безготівкова», а в «Засобах оплати» — «Електронний платіжний засіб».

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При виборі форми «Інше» необхідно зазначати конкретний тип засобу оплати, наприклад:

подарунковий сертифікат;

талон;

жетон;

електронні гроші (із зазначенням їхньої назви);

цифрові гроші (із зазначенням назви);

криптовалюта (із зазначенням назви);

інший актив (із назвою).

Якщо електронний платіжний засіб пов’язаний із РРО/ПРРО через будь-які канали зв’язку, його реквізити, зокрема код авторизації, номер чека, ім’я власника, банк тощо, необхідно буде вказувати вручну.

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Варто пам’ятати, що для кожної групи єдиного податку визначено перелік дозволених видів діяльності. У разі порушення законодавчих норм підприємці ризикують отримати штрафи та бути переведеними на загальну систему оподаткування.

Штрафи для ФОП від березня 2025 року

Розмір фінансових санкцій визначається залежно від характеру порушення та його повторюваності протягом року. Якщо підприємець вдруге допускає те саме правопорушення, сума штрафу суттєво зростає.

У березні 2025 року для ФОПів передбачені такі штрафи за порушення законодавства:

Відсутність безготівкового розрахунку (POS-терміналу) у точці продажу — від 1 700 до 17 тис. грн, плюс 8 500 грн штрафу від Держпродспоживслужби.

Ігнорування запиту податкової (відмова у наданні інформації чи документів) — 8 тис. грн, що відповідає мінімальній зарплаті станом на 1 січня.

Недотримання правил працевлаштування — від 8 500 до 34 тис. грн.

Провадження підприємницької діяльності без реєстрації ФОП — від 17 тис. до 85 тис. грн.

Використання неоформленої найманої праці — від 80 тис. до 240 тис. грн за кожного працівника (штраф збільшується при повторному порушенні).

Відмова у допуску інспектора праці до перевірки — 128 тис. грн.

Використання фіскальних чеків застарілої форми — штраф у розмірі 100% від суми, зазначеної у документі (з 1 березня діятиме нова форма чека).

Відсутність реєстратора розрахункових операцій (РРО) — 100% вартості реалізованих без нього товарів (при повторному порушенні — 150%).

Спроба заощадити на встановленні РРО або легальному працевлаштуванні працівників може в підсумку обернутися значно більшими витратами на штрафи, ніж потенційні податкові зобов’язання.

Детальніше про усе, що треба знати підприємцю на цей рік — читайте у статті за посиланням.

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