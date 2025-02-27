Штрафи для ФОП у березні 2025 року — Finance.ua

Штрафи для ФОП у березні 2025 року Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Штрафи для ФОП у березні 2025 року

28 лютого спливає термін перехідного періоду, відповідно до якого можна було використовувати як старі, так і нові формати чеків, залежно від технічних можливостей РРО/ПРРО.

Про це пишуть Факти ICTV.

Отже, ФОП вже з 1 березня можуть отримати нові штрафи за невідповідність чеків чинним вимогам законодавства. Відповідно до ст. 17 закону про РРО , після 1 березня у разі порушення формату чеків передбачено штрафні санкції у вигляді фінансових стягнень. Їх сума залежить від того, на яку суму здійснено продаж або виконано роботи чи послуги.

У разі виявлення під час перевірки таких порушень, як:

проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг) або неповну суму розрахунку під час організації та проведення азартних ігор;

відсутність проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори з фіскальним режимом роботи;

невидача (в паперовому або електронному вигляді) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання операції, або проведення операції без використання розрахункової книжки на конкретному господарському об’єкті підприємства, — застосовуються відповідні санкції.

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Якщо порушення вчинено вперше, то розмір штрафу становитиме 100% суми, на яку здійснено продаж. Якщо ж порушення здійснюється повторно, то розмір штрафу становитиме 150% від початкової суми.

Ба більше, є ще ряд штрафів для ФОП у березні 2025 року, які влетять підприємцям у копійку.

Штрафи ФОПам у березні 2025 року:

відсутність можливості безготівкового розрахунку (POS-терміналу) — штраф від 1 700 до 17 000 грн, а також додатковий штраф 8 500 грн від Держпродспоживслужби;

ігнорування запиту податкової служби (ненадання необхідної відповіді чи документів) — штраф 8 000 грн;

порушення норм працевлаштування — штраф у розмірі від 8 500 до 34 000 грн;

підприємницька діяльність без реєстрації ФОП — штраф від 17 000 до 85 000 грн;

неоформлення офіційних трудових відносин із найманими працівниками — штраф від 80 000 до 240 000 грн за кожного працівника (сума залежить від частоти порушень);

недопуск інспектора праці для перевірки — штраф 128 000 грн;

використання застарілої форми фіскальних чеків — штраф у розмірі 100% суми, зазначеної в документі (з 1 березня 2025 року набуває чинності новий зразок чека);

відсутність реєстратора розрахункових операцій (РРО) — штраф 100% вартості товарів, проданих без РРО, а за повторне порушення — 150% від їх вартості.

Дотримання всіх вимог допоможе уникнути значних фінансових санкцій та проблем із контролюючими органами.

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ICTV За матеріалами:

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