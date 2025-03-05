Рейтинг банків України за кількістю активних карток — Finance.ua

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Рейтинг банків України за кількістю активних карток

Фінтех і Картки
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Рейтинг банків України за кількістю активних карток
Рейтинг банків України за кількістю активних карток
Все більше українців відмовляються від готівки на користь безготівкових розрахунків. Оплата карткою чи смартфоном стала звичним явищем у магазинах, кафе та навіть на ринках. У результаті банки активно розширюють карткові портфелі, конкуруючи за клієнтів. Хто ж зараз утримує лідерство за кількістю активних карток в Україні — розповідаємо далі.
За даними Нацбанку, кількість діючих платіжних карток в Україні 2024 року зросла на 14,7% або на 16,9 млн шт. і становила 132,04 млн шт. Для порівняння — у 2023 році зростання кількості платіжних карток становило лише 4,9% або 5,34 млн шт.
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Приріст активних карток (щонайменше одна операція за останній місяць) становив 12,7%, або 6,62 млн — до 58,75 млн карток, що за темпами практично відповідає показнику 2023 року.

ТОП банків України за кількістю активних карток

Беззаперечним лідером ринку залишається ПриватБанк із 53,7% всіх активних карток. Рік тому частка Привату була трохи вищою — 54,1%. За рік кількість активних карток банку зросла на 11% - до 31,52 млн шт.
monobank (Універсал Банк) збільшив свою частку з 15,4% до 16,6%. Темпи зростання активних карток — 18%, до 9,77 млн шт.
Третє місце в рейтингу утримує державний Ощадбанк: за рік кількість його активних карток зросла на 5%, або на 0,37 млн — до 7,78 млн, що дає йому 13,2% від ринку.
Четверту позицію з великим відривом від першої трійки знову посів Райффайзен Банк, який збільшив кількість активних карток на 3,4%, або 0,08 млн — до 2,29 млн.
Емітентами понад мільйон активних карток є також абанк (зростання на 43,9%, 1,79 млн карток), а також ПУМБ (зростання на 31,6%, кількість активних карток — 1,37 млн шт.).
Далі йдуть Укрсиббанк — 0,89 млн (-4,8% за минулий рік), націоналізований Сенс Банк — 0,58 млн (+5,1%), Укргазбанк — 0,50 млн (-3%), ОТП Банк — 0,41 млн (+8,1%) і Банк Восток — 0,31 млн (+17,5%).
Серед інших гравців варто відзначити першого на ринку небанківського емітента NovaPay, який збільшив кількість карток за рік на 0,14 млн — до 0,15 млн, що дало йому змогу посісти 15 позицію, наблизившись до Укрексімбанку — 0,16 млн, Таскомбанку — 0,17 млн і Креді Агріколь Банку — 0,18 млн.
За матеріалами:
НВ
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