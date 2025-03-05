Рейтинг банків України за кількістю активних карток — Finance.ua

Рейтинг банків України за кількістю активних карток Сьогодні 08:00 — Фінтех і Картки

Рейтинг банків України за кількістю активних карток

Все більше українців відмовляються від готівки на користь безготівкових розрахунків. Оплата карткою чи смартфоном стала звичним явищем у магазинах, кафе та навіть на ринках. У результаті банки активно розширюють карткові портфелі, конкуруючи за клієнтів. Хто ж зараз утримує лідерство за кількістю активних карток в Україні — розповідаємо далі.

За даними Нацбанку, кількість діючих платіжних карток в Україні 2024 року зросла на 14,7% або на 16,9 млн шт. і становила 132,04 млн шт. Для порівняння — у 2023 році зростання кількості платіжних карток становило лише 4,9% або 5,34 млн шт.

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Приріст активних карток (щонайменше одна операція за останній місяць) становив 12,7%, або 6,62 млн — до 58,75 млн карток, що за темпами практично відповідає показнику 2023 року.

ТОП банків України за кількістю активних карток

ПриватБанк із 53,7% всіх активних карток. Рік тому частка Привату була трохи вищою — 54,1%. За рік кількість активних карток банку зросла на 11% - до 31,52 млн шт. Беззаперечним лідером ринку залишаєтьсяіз 53,7% всіх активних карток. Рік тому частка Привату була трохи вищою — 54,1%. За рік кількість активних карток банку зросла на 11% - до 31,52 млн шт.

monobank (Універсал Банк) збільшив свою частку з 15,4% до 16,6%. Темпи зростання активних карток — 18%, до 9,77 млн шт. збільшив свою частку з 15,4% до 16,6%. Темпи зростання активних карток — 18%, до 9,77 млн шт.

Ощадбанк: за рік кількість його активних карток зросла на 5%, або на 0,37 млн — до 7,78 млн, що дає йому 13,2% від ринку. Третє місце в рейтингу утримує державний: за рік кількість його активних карток зросла на 5%, або на 0,37 млн — до 7,78 млн, що дає йому 13,2% від ринку.

Четверту позицію з великим відривом від першої трійки знову посів Райффайзен Банк, який збільшив кількість активних карток на 3,4%, або 0,08 млн — до 2,29 млн.

Емітентами понад мільйон активних карток є також абанк (зростання на 43,9%, 1,79 млн карток), а також ПУМБ (зростання на 31,6%, кількість активних карток — 1,37 млн шт.).

Далі йдуть Укрсиббанк — 0,89 млн (-4,8% за минулий рік), націоналізований Сенс Банк — 0,58 млн (+5,1%), Укргазбанк — 0,50 млн (-3%), ОТП Банк — 0,41 млн (+8,1%) і Банк Восток — 0,31 млн (+17,5%).

Серед інших гравців варто відзначити першого на ринку небанківського емітента NovaPay, який збільшив кількість карток за рік на 0,14 млн — до 0,15 млн, що дало йому змогу посісти 15 позицію, наблизившись до Укрексімбанку — 0,16 млн, Таскомбанку — 0,17 млн і Креді Агріколь Банку — 0,18 млн.

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