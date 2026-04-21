ТОП-25 найкращих країн для виходу на пенсію (інфографіка) Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Люди в усьому світі старіють. ОЕСР прогнозує, що до 2050 року 30% населення світу буде віком 65 років або старше.

У щорічному звіті йдеться про безпеку виходу на пенсію в 44 різних країнах. Індекс враховує 18 факторів, які поділяються на чотири основні групи, пише rankingroyals.

Індекс враховує 18 факторів, які поділяються на чотири основні групи:

(Охорона здоров’я) Витрати на охорону здоров’я на одну особу, тривалість життя та витрати на охорону здоров’я людей, які не мають медичного страхування.

Рівень щастя, водопостачання та санітарія, якість повітря, інші фактори навколишнього середовища та біорізноманіття — все це складові якості життя.

Дохід на людину, рівність доходів та рівень зайнятості — це показники матеріального добробуту.

Державний борг, залежність від соціального забезпечення, процентних ставок, інфляції, уряду, податкового тиску та банківських позик, які не повертаються.

1. Норвегія

Норвегія, яка протягом чотирьох років посідала третє місце у Глобальному індексі пенсійного забезпечення (GRI), повернулася на перше місце з результатом 81%. Країна досягла прогресу з 2021 року, але їй все ще потрібно наздогнати 2012 рік, коли вона набрала 87%.

Норвегія була єдиною країною, яка потрапила до першої десятки за всіма чотирма субіндексами. Країна отримала вигоду від зростання тривалості життя та збільшення витрат на медичне страхування. Покращення процентних ставок у країні, підкріплене її надійною системою охорони здоров’я, значно підвищило загальні показники компанії, навіть попри зростання безробіття.

2. Швейцарія

Швейцарія посідає друге місце із загальним балом 80%, що нижче за 81% у попередньому році. Показники Швейцарії покращилися ще у 2022 році, незважаючи на зниження її фінансового субіндексу, завдяки покращенню екологічних показників та показників щастя. Крім того, показники тривалості життя та витрат на охорону здоров’я на душу населення також сприяли її успіху.

3. Ісландія

Ісландія на 3 місці — 79%. Показники екологічного стану та щастя допомогли країні посісти місце за рівність доходів та покращити показник за якість життя.

4. Ірландія

Ірландія зберегла своє четверте місце з результатом 76%, що дещо нижче за 78% у 2021 році через нижчі бали за субіндексами фінансів та матеріального добробуту. Ірландія залишалася третьою за величиною країною за рівнем доходу на душу населення. Вона також увійшла до першої десятки за індексами щастя та здоров’я завдяки покращенню якості повітря, екологічних змінних та витрат на охорону здоров’я.

5. Австралія

Вона також отримала одні з найвищих рейтингів за якість повітря, але одні з найнижчих балів за покращення стану навколишнього середовища. Однак її система охорони здоров’я допомогла їй зберегти п’яте місце, де тривалість життя відіграє значну роль.

6. Нова Зеландія

Нова Зеландія зберігає своє шосте місце в рейтингу GRI. Це острівна республіка в Тихому океані, на південний схід від Австралії. Острів пропонує захоплюючу природну красу та первозданні пляжі, що простягаються перед чудовими горами.

Окрім вражаючих краєвидів, Нова Зеландія може похвалитися процвітаючою туристичною та виробничою галуззю, чудовими освітніми закладами та зростаючою економікою, що є результатом швидкого розвитку країни з моменту здобуття незалежності в 1907 році.

Нова Зеландія пропонує як державні, так і приватні варіанти медичного обслуговування. Резиденти Нової Зеландії мають право на субсидовану або безкоштовну медичну допомогу, якщо ви зареєстровані в системі, оскільки податки оплачують медичне обслуговування.

7. Люксембург

Люксембург піднявся на чотири позиції і тепер посідає 7 місце. Він має вищий загальний бал, оскільки всі чотири проміжні бали вищі. Він має найбільше багатство серед усіх країн ЄС.

Люди там мають дуже високий рівень життя. Країна політично стабільна та безпечна, а її системи державної освіти та охорони здоров’я також дуже хороші. Через усе це життя в Люксембурзі досить дороге. Але якщо у вас достатньо грошей, це рай для пенсіонера.

8. Нідерланди

Нідерланди — дружня країна, яка постійно входить до числа найщасливіших країн на планеті. Крім того, Нідерланди — чудове місце для виходу на пенсію, оскільки тут високий рівень життя та чудова система охорони здоров’я.

Це одне з десяти найкращих місць для комфортного виходу на пенсію, оскільки воно безпечне, має стабільну економіку та уряд, а також добре розвинену систему охорони здоров’я.

9. Данія

Данія посіла 9 місце в Глобальному індексі виходу на пенсію. Однак, вона має нижчий загальний бал, оскільки і субіндекси матеріального добробуту, і фінансів мають нижчі бали.

Данія має тісні зв’язки з Норвегією, Фінляндією, Ісландією та Швецією, оскільки є скандинавською країною. Під час переїзду до іншої країни важливо враховувати, скільки коштує там проживання. Це особливо актуально, коли йдеться про Данію.

Життя в данській країні може коштувати дорого. Освіта та охорона здоров’я безкоштовні.

10. Чеська Республіка

Чеська Республіка потрапляє до першої десятки. Це безпечне місце для життя завдяки зрілій макроекономічній політиці, низькому споживчому боргу, стабільному ринку праці та безпечній фінансовій системі. Позиція країни є послідовною незалежно від серйозності кризи.

Економіка Чеської Республіки стабільна, незважаючи на те, що вона не особливо заможна. Випускники чеських університетів та молоді фахівці можуть розраховувати на здоровий ринок праці та конкурентну заробітну плату.

Нижче можете переглянути ТОП-25 країн:

Інфографіка rankingroyals.

Раніше Finance.ua писав , що за даними Пенсійного фонду, після щорічної індексації розмір середньої пенсії зріс до 7 236 гривень (близько 166 $). Це на 14% більше, ніж торік. Водночас, майже кожен четвертий пенсіонер усе ще живе на мінімальні суми. Найвищі виплати отримують у Києві, а найнижчі — на Тернопільщині.

