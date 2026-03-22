Найкращі міста для життя у Польщі Сьогодні 07:16 — Світ

У Польщі визначили найкращі міста для життя

Business Insider представив рейтинг якості життя у шістнадцяти воєводських містах Польщі. Найкращими містами для життя стали Познань та Жешув. А от Вроцлав втратив свої позиції. Попри своє міцне економічне становище, столиця Нижньої Сілезії опинилася на третьому місці з кінця, розділивши його з Гожувом Вєлькопольським. Позаду залишилися Краків та Кельце.

Про це пише inpoland.

При складанні рейтингу до уваги бралися економічні показники та соціальні умови.

Чому Вроцлав втратив позиції

Нижньосілезька метрополія є одним із найважливіших економічних центрів Польщі. У своєму останньому звіті журналісти Business Insider наголошують на величезному значенні регіону для інвесторів.

Вроцлав відіграє ключову роль у польській економіці, оскільки є місцем зосередження високотехнологічних галузей промисловості, логістики та інноваційних центрів досліджень і розробок.

Проте чудові макроекономічні результати не означають легкого життя для пересічного мешканця. Дані за грудень 2025 року показують, що рівень безробіття у Вроцлаві коливається на рівні 2,3%.

Зарплати в корпоративному секторі подолали бар’єр у 10 000 злотих. Однак вартість житла у місті є досить високою — середня вартість квадратного метра на вторинному ринку наразі становить 13 377 злотих. Середня місячна зарплата дозволяє мешканцю Вроцлава придбати лише 0,75 квадратного метра нерухомості.

Під час дослідження до уваги бралися не лише фінансові питання, а й стан навколишнього середовища, рівень безпеки та доступність медичних послуг. Ці критерії жорстоко поставили під сумнів позиції Вроцлава порівняно з іншими воєводськими столицями.

Найгострішою проблемою є медицина. Середній час очікування на прийом до спеціаліста у Вроцлаві у лютому 2026 року становив приблизно 169 днів.

NFZ надав детальну статистику щодо часу очікування прийому до певних спеціалістів у Вроцлаві.

консультація гастроентеролога — 456 днів

консультація кардіолога — 264 дні

огляд окуліста — 261 день

візит до гінеколога — 27 днів

консультація алерголога — 26 днів

Рівень безпеки також бажає кращого. Поліцейська статистика за перші три квартали 2025 року вказує на понад 14 000 зареєстрованих кримінальних інцидентів у Вроцлаві (в середньому 21,27 кримінальних правопорушень на кожні 1000 жителів).

Стан навколишнього середовища Вроцлава залишається відносно стабільним, але все ще потребує значного покращення. Вимірювання 2025 року показали, що середньорічна концентрація шкідливого пилу PM 10 досягла 26,39 мікрограмів на кубічний метр.

Хоча це значення знаходиться в межах добового ліміту, встановленого Всесвітньою організацією охорони здоров’я, експерти попереджають про довгострокові наслідки.

Рейтинг найкращих міст для життя у Польщі виглядає так:

Познань та Жешув,

Катовіце та Люблін,

Варшава,

Ольштин та Лодзь,

Гданськ та Щецин,

Бидгощ,

Білосток та Ополе,

Вроцлав та Гожув Вєлькопольський,

Краков,

Кєльце.

inpoland За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.