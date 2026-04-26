У Берліні винагороджуватимуть туристів за екологічну поведінку Вчора 22:13 — Світ

Європейська столиця запускає нову ініціативу

Ще одна європейська столиця вирішила заохочувати туристів до відповідальної поведінки не штрафами, а бонусами — у Берліні запускають нову ініціативу BerlinPay, яка передбачає винагороди для мандрівників за «зелені» та соціально корисні дії.

Про це пише TimeOut.

У чому полягає ідея програми

«Німецька столиця, відома своєю неформальною атмосферою, останнім часом стикається з проблемою сміття, яка лише загострюється зі зростанням туристичного потоку. Саме тому місто вирішило залучити самих відвідувачів до вирішення цієї проблеми», — йдеться у статті.

Суть програми проста: туристи отримують бонуси за виконання корисних дій — наприклад, прибирання сміття, участь у місцевих соціальних проєктах або допомогу в облаштуванні громадських просторів.

В обмін на це вони можуть розраховувати на різні винагороди: безкоштовні або знижені квитки до визначних місць, харчування в партнерських ресторанах чи спеціально підготовлені міські активності.

Як зазначається, такий підхід базується на позитивному підкріпленні, а не покараннях. Подібну модель уже випробували в Копенгагені через програму CopenPay, де туристи отримували бонуси, зокрема, за подорож до міста поїздом.

Тепер Берлін намагається використати цей досвід, розраховуючи, що більш свідомі мандрівники відчуватимуть тісніший зв’язок із містом.

Запуск BerlinPay запланований на це літо у форматі спеціальної кампанії, причому темою року стане водний туризм.

Основна увага буде приділена міським водним об’єктам, які потребують догляду: учасники можуть, наприклад, прибирати сміття на берегах або долучатися до невеликих громадських ініціатив, водночас відкриваючи для себе інший бік міста.

За даними ЗМІ, минулого року на прибирання Берліна витратили 13,1 млн євро — суттєво більше, ніж роком раніше. Хоча туристи не є єдиною причиною проблеми, програма пропонує їм стати частиною рішення.

