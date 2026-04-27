Італія стане країною з найбільшим боргом у єврозоні — Reuters

Греція втратить статус країни з найбільшим боргом у єврозоні, оскільки її показники знижуються, а Італія поступово виходить на перше місце за рівнем заборгованості.
Про це пише Reuters.

Борг Греції

Повідомляється, що борг Греції продовжить знижуватися і становитиме близько 137% ВВП у 2026 році проти 145% роком раніше, тоді як в Італії він, навпаки, зростатиме — з 137,1% у 2025 році до 138,6% у 2026-му.
Один з грецьких посадовців зазначив, що країна більше не буде лідером єврозони за рівнем заборгованості. В Reuters підкреслили, що оновлені показники будуть подані до Єврокомісії в межах середньострокового бюджетного плану.
З 2020 року державний борг Греції, який протягом двох десятиліть був найвищим у єврозоні, зменшився більш ніж на 45 відсоткових пунктів і становив близько 145% ВВП торік, тоді як борг Італії за цей самий період скоротився приблизно на 17 пунктів.

Борг Італії

Згідно з бюджетним планом, державний борг Італії залишатиметься майже незмінним у 2027 році на рівні близько 138,5% ВВП, після чого почне поступово знижуватися до 137,9% у 2028 році та до 136,3% наступного року.
За матеріалами:
НВ
ІталіяДержборгЄС
