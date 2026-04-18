США знову послабили санкції щодо російської нафти
США знову помʼякшили санкції щодо нафти з рф та продовжили дію спеціального дозволу, який дає змогу іноземним державам купувати російську нафту та нафтопродукти, що вже перебувають у морі на суднах.
Відповідне рішення ухвалило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
Читайте також
Нова ліцензія дозволяє доставку та продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів, які були завантажені на танкери станом на 17 квітня. Дозвіл діятиме до 16 травня.
Документ замінює попередній тимчасовий виняток, запроваджений у середині березня.
Як пише FT, тоді рішення викликало критику з боку Європейського Союзу та України, оскільки фактично дозволяло завершити окремі угоди з російською нафтою попри санкційний тиск на москву.
На момент запровадження попереднього дозволу міністр фінансів США Скотт Бессент називав цей крок «вузько спрямованим короткостроковим заходом» та запевняв, що його не продовжуватимуть.
Утім тепер Вашингтон вирішив залишити виняток чинним ще щонайменше на один місяць.
Нагадаємо, 13 березня Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє продаж російської сирої нафти та нафтопродуктів, уже завантажених на судна.
15 квітня обмеження щодо російської нафти знову набули чинності після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа 11 квітня не продовжила дію відтермінування, запровадженого раніше через війну проти Ірану.
Поділитися новиною
