0 800 307 555
укр
США знову послабили санкції щодо російської нафти

Енергетика
62
США дозволили купувати російську нафту
США знову помʼякшили санкції щодо нафти з рф та продовжили дію спеціального дозволу, який дає змогу іноземним державам купувати російську нафту та нафтопродукти, що вже перебувають у морі на суднах.
Відповідне рішення ухвалило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
Читайте також
Нова ліцензія дозволяє доставку та продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів, які були завантажені на танкери станом на 17 квітня. Дозвіл діятиме до 16 травня.
Документ замінює попередній тимчасовий виняток, запроваджений у середині березня.
Як пише FT, тоді рішення викликало критику з боку Європейського Союзу та України, оскільки фактично дозволяло завершити окремі угоди з російською нафтою попри санкційний тиск на москву.
На момент запровадження попереднього дозволу міністр фінансів США Скотт Бессент називав цей крок «вузько спрямованим короткостроковим заходом» та запевняв, що його не продовжуватимуть.
Читайте також
Утім тепер Вашингтон вирішив залишити виняток чинним ще щонайменше на один місяць.
Нагадаємо, 13 березня Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє продаж російської сирої нафти та нафтопродуктів, уже завантажених на судна.
15 квітня обмеження щодо російської нафти знову набули чинності після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа 11 квітня не продовжила дію відтермінування, запровадженого раніше через війну проти Ірану.
За матеріалами:
Слово і Діло
НафтаСШАСанкції
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems