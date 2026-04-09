Студенти можуть купувати пільгові квитки в застосунку УЗ Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Студенти зможуть купувати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express в застосунку АТ «Укрзалізниця».

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як придбати квиток у застосунку

Для оформлення пільгового квитка необхідно:

Відкрити застосунок «Укрзалізниці» на смартфоні. Обрати розділ «Приміські» або «Kyiv City Express» та вказати станції відправлення і прибуття. Обрати тип квитка «Студентський». Ввести серію та номер студентського квитка. Натиснути «Додати пільгу». Оплатити поїздку — знижка застосовується під час оплати.

Де вже доступна послуга

Наразі онлайн-квитки для студентів доступні в 19 регіонах країни: Київська, Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Чернігівська, Хмельницька, Черкаська, Львівська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Херсонська і Запорізька області.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що «Укрзалiзниця» отримала доступ до військових систем контролю повітряного простору та здійснює постійний моніторинг загроз від ворожих ударних безпілотників. У разі виявлення реальної загрози життю пасажирів проводиться евакуація людей з поїзда. Якщо ситуація не є критичною, безпеку забезпечують внесенням змін до розкладу руху без евакуації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.