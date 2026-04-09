0 800 307 555
Студенти можуть купувати пільгові квитки в застосунку УЗ

Наразі онлайн-квитки для студентів доступні в 19 регіонах країни
Наразі онлайн-квитки для студентів доступні в 19 регіонах країни
Студенти зможуть купувати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express в застосунку АТ «Укрзалізниця».
Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як придбати квиток у застосунку

Для оформлення пільгового квитка необхідно:
  1. Відкрити застосунок «Укрзалізниці» на смартфоні.
  2. Обрати розділ «Приміські» або «Kyiv City Express» та вказати станції відправлення і прибуття.
  3. Обрати тип квитка «Студентський».
  4. Ввести серію та номер студентського квитка.
  5. Натиснути «Додати пільгу».
  6. Оплатити поїздку — знижка застосовується під час оплати.

Де вже доступна послуга

Наразі онлайн-квитки для студентів доступні в 19 регіонах країни: Київська, Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Чернігівська, Хмельницька, Черкаська, Львівська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Херсонська і Запорізька області.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що «Укрзалiзниця» отримала доступ до військових систем контролю повітряного простору та здійснює постійний моніторинг загроз від ворожих ударних безпілотників. У разі виявлення реальної загрози життю пасажирів проводиться евакуація людей з поїзда. Якщо ситуація не є критичною, безпеку забезпечують внесенням змін до розкладу руху без евакуації.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
