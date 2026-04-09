Студенти можуть купувати пільгові квитки в застосунку УЗ
Студенти зможуть купувати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express в застосунку АТ «Укрзалізниця».
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Як придбати квиток у застосунку
Для оформлення пільгового квитка необхідно:
- Відкрити застосунок «Укрзалізниці» на смартфоні.
- Обрати розділ «Приміські» або «Kyiv City Express» та вказати станції відправлення і прибуття.
- Обрати тип квитка «Студентський».
- Ввести серію та номер студентського квитка.
- Натиснути «Додати пільгу».
- Оплатити поїздку — знижка застосовується під час оплати.
Де вже доступна послуга
Наразі онлайн-квитки для студентів доступні в 19 регіонах країни: Київська, Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Чернігівська, Хмельницька, Черкаська, Львівська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Херсонська і Запорізька області.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що «Укрзалiзниця» отримала доступ до військових систем контролю повітряного простору та здійснює постійний моніторинг загроз від ворожих ударних безпілотників. У разі виявлення реальної загрози життю пасажирів проводиться евакуація людей з поїзда. Якщо ситуація не є критичною, безпеку забезпечують внесенням змін до розкладу руху без евакуації.
Також за темою
Студенти можуть купувати пільгові квитки в застосунку УЗ
Продаж вживаних речей через OLX не оподатковуватиметься — нардеп
З 10 квітня ЄС повноцінно вводить нову систему контролю (EES) — деталі
Українці на другому місці в заснуванні компаній в Чехії
Компанії знижують вимоги через дефіцит кадрів: як скористатись
ПФУ почав нараховувати 1 500 гривень вразливим категоріям