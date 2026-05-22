Як подати заяву про переведення виплати пенсії за новим місцем проживання онлайн

Подати заяву про переведення виплати пенсії можна у паперовій або електронній формі.

В Україні пенсія виплачується за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця його проживання. У разі якщо пенсіонер перемістився, у тому числі з тимчасово окупованих територій, за його заявою пенсію може бути переведено на підконтрольну територію за новим місцем проживання.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

У паперовій формі заяву можна подати під час звернення до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. В електронній формі заяву можна подати через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Як подати заяву через портал ПФУ

Крок 1. Увійдіть до вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України та натисніть кнопку «Вхід».

Крок 2. Авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису та натисніть «Увійти».

Крок 3. У меню ліворуч у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть пункт «Заява на перерахунок пенсії».

Крок 4. У формі заяви заповніть усі поля, позначені зірочкою «*». У рядку «Вид перерахунку» оберіть пункт «Взяття на облік (у новому районі)», а в рядку «Орган ПФУ» вкажіть головне управління Пенсійного фонду України за новим місцем проживання.

Крок 5. Вкажіть інформацію щодо призначення або виплати пенсії за іншим законом, іншого виду чи в іншій державі.

Крок 6. Завантажте відскановані документи через кнопку «Додати файл». Зокрема:

паспорт;

ідентифікаційний код;

пенсійне посвідчення;

інші необхідні документи.

Скан-копії документів повинні:

бути виготовлені в кольоровому форматі з оригіналів;

містити чіткі зображення повних сторінок і реквізитів;

бути збережені у форматах JPG або PDF;

мати розмір не більше 1 МБ для кожного файлу;

мати рекомендовану якість сканування 300 dpi.

Після завантаження документів необхідно надати згоду на обробку персональних даних та підтвердити ознайомлення з вимогою повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які можуть впливати на пенсійне забезпечення. Після цього слід натиснути кнопку «Сформувати заяву».

Крок 7. Перевірте дані сформованої заяви та підпишіть її за допомогою КЕП, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

Інформація про результати розгляду заяви доступна в розділі «Мої звернення».

