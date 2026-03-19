Кредити від ЄС і МВФ: які є сценарії
Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту від Євросоюзу в розмірі 90 мільярдів євро. Кредитна програма з Міжнародним валютним фондом обсягом $8,1 млрд теж висить на волосині, оскільки Україна не хоче проводити болючі податкові реформи, що є однією з вимог кредитора.
Про це повідомила народна депутатка та членкиня парламентського комітету з питань бюджету Леся Забуранна.
Україні все одно вдасться знайти гроші. І увімкнення друкарського станка для додаткової емісії гривні є, радше, песимістичним сценарієм, а не реалістичним.
«Додаткова емісія гривні — це може бути, як сценарій песимістичний, але точно не реалістичний. Я абсолютно переконана, що Україна знайде вихід за допомогою партнерів. І ці 90 мільярдів євро точно будуть надані. Оскільки потрібно пам’ятати, що 60 з них — це кошти на військові потреби, і сьогодні Європа однозначно зацікавлена в тому, щоб Україна не була окупована росією», — сказала Забуранна.
За її словами, подолати вето Віктора Орбана буде можливо після проведення виборів в Угорщині. Нардепка додала:
«Ми ведемо діалог з нашими партнерами. І ми сподіваємося, що Угорщина все ж змінить своє ставлення, або принаймні займе нейтральну позицію. Крім того, буквально скоро відбудуться вибори в Угорщині, які також змінять вектор. З іншого боку, дуже важливо робити сьогодні акцент на тому, що стійкість України — це не лише питання її безпеки, а й безпеки Європи».
Забуранна стверджує, що з її спілкування з колегами з інших країн можна робити певні висновки.
«Приходить розуміння, що якщо вистоїть Україна — вистоїть і Європа. Тому я думаю, що у України кошти будуть», — впевнена парламентарка.
Жорсткі умови МВФ для виділення чергового траншу також можуть бути пом’якшені, зазначила Забуранна.
«Власне, нам вже вдалося досягти з ними компромісу і відтермінувати підвищення і введення ПДВ для ФОПів з оборотом до 4 мільйонів. Тому я щиро сподіваюся, що наша активна позиція, дискусія і пояснення реалій українського життя, те, що ми маємо підтримувати малий і середній бізнес — допоможе переконати місію МВФ в тому, що вони повинні трошечки переглянути свої вимоги», — резюмувала нардепка.
Раніше Голова фінансового комітету Данило Гетманцев спростував тезу, що міжнародна допомога залежить від підвищення податків. Новини про вимогу МВФ підвищити податки в Україні до кінця березня викликали активну дискусію серед політиків. У парламенті запевняють: конкретних рішень або законопроєктів наразі немає, а розмови про підвищення податків — передчасні.
Народний депутат Ярослав Железняк також підтвердив, що Верховна Рада наразі не має що розглядати. Він зазначив, що навіть попри умовні дедлайни, парламент фізично не встигне розглянути податкові зміни найближчим часом. Наступний перегляд умов очікується лише у червні, тому часу для ухвалення рішень більше.
