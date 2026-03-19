Кредити від ЄС і МВФ: які є сценарії

Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту від Євросоюзу в розмірі 90 мільярдів євро. Кредитна програма з Міжнародним валютним фондом обсягом $8,1 млрд теж висить на волосині, оскільки Україна не хоче проводити болючі податкові реформи, що є однією з вимог кредитора.

Про це повідомила народна депутатка та членкиня парламентського комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

Україні все одно вдасться знайти гроші. І увімкнення друкарського станка для додаткової емісії гривні є, радше, песимістичним сценарієм, а не реалістичним.

«Додаткова емісія гривні — це може бути, як сценарій песимістичний, але точно не реалістичний. Я абсолютно переконана, що Україна знайде вихід за допомогою партнерів. І ці 90 мільярдів євро точно будуть надані. Оскільки потрібно пам’ятати, що 60 з них — це кошти на військові потреби, і сьогодні Європа однозначно зацікавлена в тому, щоб Україна не була окупована росією», — сказала Забуранна.

За її словами, подолати вето Віктора Орбана буде можливо після проведення виборів в Угорщині. Нардепка додала:

«Ми ведемо діалог з нашими партнерами. І ми сподіваємося, що Угорщина все ж змінить своє ставлення, або принаймні займе нейтральну позицію. Крім того, буквально скоро відбудуться вибори в Угорщині, які також змінять вектор. З іншого боку, дуже важливо робити сьогодні акцент на тому, що стійкість України — це не лише питання її безпеки, а й безпеки Європи».

Забуранна стверджує, що з її спілкування з колегами з інших країн можна робити певні висновки.

«Приходить розуміння, що якщо вистоїть Україна — вистоїть і Європа. Тому я думаю, що у України кошти будуть», — впевнена парламентарка.

Жорсткі умови МВФ для виділення чергового траншу також можуть бути пом’якшені, зазначила Забуранна.

«Власне, нам вже вдалося досягти з ними компромісу і відтермінувати підвищення і введення ПДВ для ФОПів з оборотом до 4 мільйонів. Тому я щиро сподіваюся, що наша активна позиція, дискусія і пояснення реалій українського життя, те, що ми маємо підтримувати малий і середній бізнес — допоможе переконати місію МВФ в тому, що вони повинні трошечки переглянути свої вимоги», — резюмувала нардепка.

Раніше Голова фінансового комітету Данило Гетманцев спростував тезу, що міжнародна допомога залежить від підвищення податків. Новини про вимогу МВФ підвищити податки в Україні до кінця березня викликали активну дискусію серед політиків. У парламенті запевняють: конкретних рішень або законопроєктів наразі немає, а розмови про підвищення податків — передчасні.

Народний депутат Ярослав Железняк також підтвердив , що Верховна Рада наразі не має що розглядати. Він зазначив, що навіть попри умовні дедлайни, парламент фізично не встигне розглянути податкові зміни найближчим часом. Наступний перегляд умов очікується лише у червні, тому часу для ухвалення рішень більше.

