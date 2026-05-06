ШІ може забрати роботу в частини держслужбовців — голова НАДС Сьогодні 08:29

Частина держслужбовців уже активно застосовує штучний інтелект у роботі.

Про це розповіла голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За її словами, ШІ забере роботу в посадовців, «які займаються рутиною».

«Слуга» ШІ

«Ми вже давно займаємося ШІ й відчули на собі його певну зручність. Він має стати нашим „слугою“ — збирати аналітику, аналізувати документи, шукати додаткову інформацію. Зокрема, для HR буде корисно аналізувати резюме, готувати довідки про потрібні компетентності та вимоги до посади. Також я бачу, що органи вже використовують ШІ в підготовці висновків, експертиз, а також для аналізу великого масиву даних», — сказала голова НАДС.

Етичне використання ШІ на держслужбі

Алюшина наголосила, що принциповим є етичне використання ШІ на держслужбі, уникнення витоку персональних даних, а також опанування навичок використовувати ШІ так, щоб запобігти вепонізації.

Тож НАДС спільно з Міністерством цифрової трансформації підготувало методичні рекомендації щодо етичного використання ШІ в роботі державних службовців, а також окремі методичні рекомендації безпосередньо для HR-фахівців публічної служби.

За словами Алюшиної, певна частина державних службовців «уже застосовує ШІ на повну», але штучний інтелект не ухвалюватиме за посадовців управлінських рішень.

«Це означає, що управлінські рішення та юридична відповідальність — усе це залишається за людиною. Він не зможе замінити державних службовців також у тих питаннях, де людині потрібна людина», — додала Алюшина.

Чи забере ШІ роботу в держслужбовців

На запитання, чи забере ШІ роботу в держслужбовців, які займаються рутиною, голова НАДС наголосила, що має забрати.

«І я вважаю, що це нормально для оптимізації. Ми всі рухаємося в бік оптимізації. Навіть зараз у нас у НАДС є спеціалісти з оптимізації процесів, які відстежують, що ми можемо покращити і як можемо перебудувати нашу роботу. Це абсолютно правильний підхід. Рутинні процеси — те, що може замінити або взяти на себе штучний інтелект, — однозначно потрібно реалізовувати», — сказала вона.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в березні 2026 року середня зарплата працівників центральних органів влади в Україні становила 58,64 тис. грн, тоді як на обласному рівні — 35,8 тис. грн. Загальна чисельність працівників державних органів, яким нарахували зарплату у березні, становила 165,4 тис. осіб. Це на 2,2 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

