Як роботодавець має повідомляти про нараховану зарплату

Законодавство передбачає, що роботодавець повинен інформувати працівника про його заробітну плату під час кожної виплати. У разі виплати авансу повідомляється лише сума такого платежу.

Про це інформує Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

Розмір оплати праці встановлюється у трудовому договорі. Водночас інформацію про фактично нараховану заробітну плату зазвичай надає бухгалтерія підприємства.

Яку інформацію має отримувати працівник

Відповідно до статті 110 Кодексу законів про працю України, при кожній виплаті заробітної плати працівнику надається інформація:

загальна сума заробітної плати з розшифруванням за видами виплат;

розміри та підстави відрахувань;

сума, що належить до виплати.

Зазвичай працівнику надається розрахунковий листок, у якому зазначаються:

табельний номер або код працівника;

види виплат;

кількість відпрацьованого часу або обсяг виконаної роботи;

нарахована сума;

відрахування та їх підстави;

сума до виплати.

Конкретна форма повідомлення законодавством не визначена. Інформація може надаватися в письмовому вигляді або бути доступною для ознайомлення (наприклад, у платіжній відомості).

Водночас законодавством не передбачено заборони у разі погодження працівника на надання йому інформації про розмір його заробітної плати на вказану ним електронну адресу.

Роботодавець також зобов’язаний вести достовірний облік виконаної роботи та витрат на оплату праці відповідно до встановлених вимог.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Finance.ua писав , що середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року становила 30 356 гривень. Це на 7,2% більше порівняно з лютим. Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано в Києві — 49 381 гривня та Київській області — 29 997 гривень. Найнижчі показники зафіксовано у Кіровоградській області — 21 375 гривень, а також у Чернівецькій області — 21 453 гривень.

Також ми розповідали , що розмір заробітної плати є особистою інформацією працівника, і він сам вирішує, чи розкривати її. Роботодавець не має законних підстав забороняти обговорення власної зарплати або застосовувати санкції за такі дії.

