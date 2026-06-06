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Пенсіонери зобов’язані повідомляти ПФУ про роботу або звільнення: чому це важливо

Особисті фінанси
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Як правильно повідомити ПФУ про зміни у статусі
Як правильно повідомити ПФУ про зміни у статусі, Фото: magnific
Пенсіонери, які працевлаштовуються або звільняються з роботи, повинні повідомити про це Пенсійний фонд протягом 10 днів. Це допоможе уникнути втрат у розмірі виплат.
Про це повідомили у ПФУ.

Чому важливо інформувати ПФУ

Фахівці пояснюють, статус пенсіонера — «працюючий» чи «непрацюючий» — безпосередньо впливає на розмір його пенсійних виплат. Своєчасне повідомлення про зміну статусу гарантує отримання всіх передбачених законом виплат у повному обсязі.
Після офіційного припинення роботи пенсіонери можуть отримати надбавки та підвищення, які передбачені лише для непрацюючих осіб.

Що важливо знати для ФОПів

У Пенсійному фонді пояснюють, і робота за наймом, і реєстрація ФОП мають однаковий вплив на ваш статус.
Якщо пенсіонер зареєструвався як підприємець, він вважаєтеся «працюючою особою».
Щоб вважатися «непрацюючим», потрібно офіційно закрити ФОП у державному реєстрі. Поки відповідний запис відсутній, особа юридично вважається «працюючою», навіть якщо фактично не має доходу.

Як повідомити ПФУ

Для оновлення інформації необхідно подати заяву та відповідні підтвердні документи (залежно від ситуації):
  • наказ про прийняття або звільнення з роботи;
  • трудову книжки (із відповідними записами);
  • цивільно-правовий договір;
  • витяг з Єдиного державного реєстру про реєстрацію або припинення підприємницької діяльності.
Повідомити про зміни можна дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ (використовуючи КЕП), або особисто звернувшисьь до будь-якого найближчого сервісного центру ПФУ.
За матеріалами:
Finance.ua
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