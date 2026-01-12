0 800 307 555
Скасування відстрочки для студентів 25+: що кажуть юристи

Ініційований в парламенті законопроєкт про скасування відстрочки від мобілізації для тих, хто навчається після 25 років не суперечить Конституції, але малоймовірно, що він буде ухвалений народними депутатами.
Про це сказав військовий юрист Тарас Боровський в ефірі «КИЇВ24», пише УНІАН.
Він зазначив, що такий законопроєкт має право на життя та юридично він абсолютно буде законним в разі ухвалення його Верховною Радою України.
«Цей законопроєкт не скасовує можливості вступити до навчального закладу після 25 років. Він скасовує лише відстрочку для тих, хто після 25 років навчається у навчальному закладі. Тому він не суперечить Конституції в жодному разі», — наголосив Боровський.
За його словами, в разі ухвалення такого закону зможуть навчатися спокійно в освітніх закладах невійськовозобов’язані, а також військовозобов’язані, так само як вони зараз працюють на роботі, однак в певний момент часу їх можуть викликати в ТЦК або на вулиці в процесі оповіщення забрати в ТЦК і мобілізувати до Збройних сил або інших підрозділів Сил оборони.
Боровський вважає, що законопроєкт в парламенті України відправлять на доопрацювання, тому, що він є непопулярним серед більшості населення.
Нагадаємо, Верховна Рада планує позбавити права на відстрочку від мобілізації чоловіків старше 25 років, які вступають до вищих, передвищих і професійних навчальних закладів. Про це заявив народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
