У Раді планують скасувати відстрочку для студентів віком 25+

У Верховній Раді України готують до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування права на відстрочку від мобілізації для чоловіків віком від 25 років, якщо вони вступають до закладів вищої, фахової передвищої або професійної освіти.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

У чому суть змін

Законопроєкт переглядає саме право на відстрочку, а не право на освіту. За словами Бабака, чоловіки 25+ і надалі зможуть вступати до навчальних закладів, однак сам факт навчання більше не буде автоматичною підставою для відстрочки від проходження військової служби.

«Ми не обмежуємо право на освіту, але переглядаємо підхід до права на відстрочку. Це радикально, але необхідно, якщо ми говоримо про безпеку країни», — зазначив депутат.

Чому виникла потреба у зміні закону

Як пояснив Бабак, чинна модель дозволяла використовувати навчання як формальний механізм ухилення від виконання конституційного обов’язку. Найпоказовішим прикладом стала ситуація з аспірантурою:

до повномасштабного вторгнення — понад 500 вступників на рік;

2022 рік — близько 4 тис.;

2023 рік — 16 тис.;

2024 рік — понад 90 тис. охочих.

Після зміни правил вступу (скасування контрактної форми, запровадження вступних випробувань і збільшення бюджетних місць) кількість вступників скоротилася майже до довоєнного рівня. Водночас, за словами депутата, це була боротьба з наслідками, а не з причиною.

Результати перевірок і кримінальні провадження

Перевірки Державної служби якості освіти підтвердили системний характер проблеми. За їх результатами:

відраховано майже 50 тисяч осіб, які фактично не навчалися;

під перевірки потрапило керівництво низки навчальних закладів;

відкрито щонайменше 8 кримінальних проваджень.

Законопроєкт готують до другого читання. У разі ухвалення він має припинити використання вступу до закладів освіти як формальної підстави для отримання відстрочки від мобілізації, зберігши при цьому саме право на освіту.

