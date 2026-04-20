Скільки коштує навчання в університетах України за різними спеціальностями
Найдорожчі спеціальності
- Стоматологія — 53 280 грн;
- Медицина — 51 412 грн;
- Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво — 48 788 грн;
- Міжнародні відносини — 48 079 грн;
- Педіатрія — 47 752 грн;
- Медична психологія — 46 028 грн;
- Міжнародне право — 42 704 грн;
- Музичне мистецтво — 42 353 грн;
- Інформаційні системи та технології — 40 817 грн;
- Інженерія програмного забезпечення — 40 687 грн.
Найдешевші спеціальності
- Залізничний транспорт — 19 803 грн;
- Тваринництво — 19 814 грн;
- Машинобудування — 20 649 грн;
- Організація соціокультурної діяльності — 21 120 грн;
- Водні біоресурси та аквакультура — 21 187 грн;
- Електрична інженерія — 21 391 грн;
- Садово-паркове господарство — 21 399 грн;
- Металургія — 21 408 грн;
- Агроінженерія — 21 730 грн;
- Енерговиробництво — 21 758 грн.
Як змінювалися ціни
- у 2022 році середня ціна становила 19 171 грн;
- у 2023 році — 21 591 грн;
- у 2024 році — 25 347 грн;
- у 2025 році — 30 798 грн.
Регіональний розподіл
- Чернівецька обл.— 37 800 грн;
- Львівська обл. — 37 480 грн;
- Київська обл. — 37 308 грн;
- Івано-Франківська обл. — 35 828 грн;
- Закарпатська обл. — 34 504 грн.
