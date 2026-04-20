Скільки коштує навчання в університетах України за різними спеціальностями Сьогодні 17:01

Вартість навчання в українських університетах продовжує зростати, і ця тенденція зберігається вже кілька років поспіль.

За даними дослідження Education.ua , за останні 4 роки середня вартість навчання у вишах зросла на 60%. Водночас ціни суттєво різняться залежно від спеціальності — традиційно найдорожчими залишаються медичні, творчі та міжнародні напрями, тоді як технічні й інженерні — доступніші.

Найдорожчі спеціальності

До переліку найдорожчих стабільно входять медицина, стоматологія, право, міжнародні відносини, ІТ та мистецтво.

Топ-10 найдорожчих спеціальностей:

Стоматологія — 53 280 грн; Медицина — 51 412 грн; Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво — 48 788 грн; Міжнародні відносини — 48 079 грн; Педіатрія — 47 752 грн; Медична психологія — 46 028 грн; Міжнародне право — 42 704 грн; Музичне мистецтво — 42 353 грн; Інформаційні системи та технології — 40 817 грн; Інженерія програмного забезпечення — 40 687 грн.

Найдешевші спеціальності

Найнижча вартість навчання характерна для напрямів, які держава вважає пріоритетними для економіки та відбудови — зокрема інженерних, аграрних і транспортних.

Топ-10 найдешевших спеціальностей:

Залізничний транспорт — 19 803 грн; Тваринництво — 19 814 грн; Машинобудування — 20 649 грн; Організація соціокультурної діяльності — 21 120 грн; Водні біоресурси та аквакультура — 21 187 грн; Електрична інженерія — 21 391 грн; Садово-паркове господарство — 21 399 грн; Металургія — 21 408 грн; Агроінженерія — 21 730 грн; Енерговиробництво — 21 758 грн.

Як змінювалися ціни

Вартість навчання в Україні зростає щороку, причому найбільш відчутний стрибок відбувся нещодавно:

у 2022 році середня ціна становила 19 171 грн;

у 2023 році — 21 591 грн;

у 2024 році — 25 347 грн;

у 2025 році — 30 798 грн.

Таким чином, лише за один рік подорожчання було найбільш різким, що підтверджує загальну тенденцію до зростання вартості вищої освіти.

Регіональний розподіл

Аналітики зафіксували, що найвищі ціни на вищу освіту спостерігаються не лише в Києві, а й у західних областях. Це може бути пов’язане зі зростанням попиту на навчання в безпечніших регіонах.

Так, найвища середня вартість навчання у 2025 році зафіксована у таких регіонах:

Чернівецька обл.— 37 800 грн;

Львівська обл. — 37 480 грн;

Київська обл. — 37 308 грн;

Івано-Франківська обл. — 35 828 грн;

Закарпатська обл. — 34 504 грн.

