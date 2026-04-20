День фінансів: ПДВ для ФОПів скасовується, інвестиції в нерухомість для молоді Сьогодні 17:45

Понеділок, 20 квітня. ПДВ для ФОП не буде, МВФ та уряд шукатимуть альтернативу. «Укрзалізниця» змінює підхід до формування ціни на квитки у преміумсегменті, а Meest Пошта підвищує тарифи на доставку через зростання витрат на ключові складники логістики, насамперед паливо.

ПДВ для ФОПів поки не буде

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила , що Міжнародний валютний фонд наразі не вимагає від України запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців. За словами Свириденко, МВФ із розумінням поставився до чутливості запровадження ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту.

Відтермінування виплат за держборгом

Україна та група офіційних кредиторів підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним і гарантованим державою боргом. Відповідно до підписаного Меморандуму, обслуговування та погашення боргу відтерміновано до кінця лютого 2030 року.

Інвестиції в нерухомість для молоді

Інвестиції в нерухомість вважаються одним із найнадійніших способів збереження та примноження капіталу. Однак для молоді цей напрям часто виглядає недосяжним через високі ціни та необхідність значного стартового внеску. Насправді сучасний ринок пропонує більше можливостей, аніж здається на перший погляд.

У новій статті Finance.ua розповідає, який стартовий бюджет потрібен для інвестицій у нерухомість і які варіанти сьогодні є найбільш доступними для молоді:

Ціни на посилки та квитки

Укрзалізниця запроваджує динамічне ціноутворення на квитки у преміумсегменті. Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться з 25 квітня. Ці зміни стосуватимуться проїзду у вагонах СВ (люкс) та 1 класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміумсегменті буде калібруватись в залежності від чотирьох факторів.

Поштово-логістичний оператор Meest Пошта підвищує вартість послуг з 20 квітня 2026 року. У компанії зазначають, що рішення пов’язане зі зростанням витрат на ключові складники логістики, насамперед паливо. Для більшості стандартних посилок зміни становитимуть у середньому 10−20 грн.

Курс валют

За словами членкині правління, директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько, офіційний курс гривні до долара США протягом 13−17 квітня демонстрував помірні коливання. Протягом 20−24 квітня долар, ймовірно, залишатиметься відносно керованим — НБУ продовжує згладжувати надмірні коливання, а міжнародні резерви на початок квітня залишалися значними.

Зі свого боку фінансовий експерт Олексій Козирєв зазначив , що протягом цього тижня курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 43,30 до 44,60 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 43,35 до 44,55 гривень. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 51,20 до 52,55 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 51,20 до 52,60 гривень.

Виплати 300 злотих у Польщі

У Польщі змінюють правила надання виплат за програмою «Добрий старт», яка передбачає 300 злотих на підготовку дитини до школи. Із навчального року 2026/27 допомогу зможуть отримати лише ті родини іноземців, де батьки є економічно активними. Водночас передбачено винятки для окремих категорій.

До речі, у Польщі на початку 2026 року посилилася тенденція до скорочення персоналу. Бізнес активніше заявляє про масові звільнення, а ключові показники ринку праці свідчать про поступове охолодження економічної активності. Як зазначають аналітики, найбільший внесок у негативну динаміку робить промисловий сектор.

Субсидії на неопалювальний період

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня. Щоб отримувати субсидію з початку цього періоду, окремим категоріям громадян необхідно подати заяву до кінця червня. В іншому разі виплати призначатимуть із місяця звернення. Кому потрібно подати заяву — розповідаємо тут

ТОП-5 проблем бізнесу

Найгострішим викликом залишається дефіцит кадрів. У лютому 2026 року на нього вказали 64% підприємств, і цей показник тримається стабільно високим ще з початку 2025 року. Другою за масштабом проблемою є зростання цін на сировину та матеріали. Третє місце, згідно з опитуванням, посідає безпека праці. За посиланням розповідаємо детальніше про проблеми бізнесу в 2026 році.

Найбільш затребувані вакансії серед українців

Як свідчать дані OLX Робота, у березні 2026 року найвищий рівень конкуренції серед шукачів було зафіксовано на посадах, пов’язаних з комунікаціями, онлайн-обслуговуванням та текстами:

копірайтер, 79 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата — 24 500 грн;

оператор чату, 55 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата — 26 000 грн;

менеджер інтернет-магазину, 42 відгуки на 1 оголошення, медіанна зарплата 22 500 грн.

