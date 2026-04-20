Привласнили понад 15 млн грн: на Одещині 19 «віртуальних» бійців отримували зарплати три роки Сьогодні 18:10 — Кримінал

В Одеській області правоохоронці ліквідували масштабну корупційну схему в одній із військових частин. Організована група військовопосадовців протягом трьох років отримала понад 15 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як працювала схема

За даними слідства, у 2022−2025 роках вони внесли до списків особового складу 19 осіб, які фактично службу не проходили. Попри це, на них регулярно оформлювали документи про нібито виконання службових обов’язків, що ставало підставою для нарахування грошового забезпечення та додаткових виплат. У такий спосіб, за даними слідства, підозрювані заволоділи понад 15,2 млн грн бюджетних коштів.

До складу організованої групи входили командир військової частини, двоє його заступників, заступник командира батальйону — начальник штабу та командир роти.

Читайте також 100 млн грн збитків: Нацполіція провела 49 обшуків щодо схем на закупівлях дров для ЗСУ

За матеріалами провадження, під контролем учасників групи командири, які не були обізнані зі схемою, оформлювали рапорти про нібито проходження служби фіктивно зарахованими особами. Надалі ці документи погоджувалися підозрюваними і використовувалися для незаконного нарахування виплат.

Отримані кошти такі «військовослужбовці» передавали організаторам готівкою або переказували на банківські рахунки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, чорнові записи, банківські картки , готівку, зброю та боєприпаси, а також інші докази.

Покарання

Дії військових кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:

зловживання владою або службовим становищем, вчинене організованою групою (ч.ч. 3,5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 364 КК України); ⁠

організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивих документів вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України); ⁠

пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй неправомірну вигоду (ч. 1 ст. 369 КК України); ⁠

пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України).

Усім пʼятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші причетні особи та додаткові епізоди незаконної діяльності.

