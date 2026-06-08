Затримано чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі в Києві Сьогодні 16:26 — Кримінал

Контррозвідка СБУ спільно з Національною поліцією затримала чоловіка, якого підозрюють у відправленні посилки з боєприпасами, що вибухнула на терміналі «Нової пошти» в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Інцидент стався 5 червня під час розвантаження відправлень. Унаслідок детонації загинув працівник поштового термінала, ще двоє людей зазнали травм.

За даними слідства, у посилці знаходилися осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонене. Відправником виявився 35-річний уродженець Донеччини, який нині проживає у Запорізькій області.

Правоохоронці встановили, що чоловік надіслав знайомому в Києві незаконно придбані засоби ураження, проігнорувавши правила безпеки.

Підозрюваного затримали за місцем проживання. Під час обшуків у його телефоні виявили інформацію про вміст відправлення та його пересилання.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Солом’янський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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