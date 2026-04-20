0 800 307 555
Місце для вашої реклами

100 млн грн збитків: Нацполіція провела 49 обшуків щодо схем на закупівлях дров для ЗСУ

Національна поліція провела 49 обшуків на території 15 областей та Києві
Національна поліція провела 49 обшуків на території 15 областей та Києві
Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції провів 49 обшуків на території 15 областей та Києві в межах розслідування корупційних схем із забезпечення підрозділів ЗСУ паливною деревиною. Зокрема, слідство встановлює факти укладання контрактів за завищеними цінами та постачання деревини не в повному обсязі. Шістьом фігурантам оголосили підозри.
Про це йдеться на сайті Нацполіції.
За даними правоохоронців, до схем причетні службові особи квартирно-експлуатаційних управлінь і відділів, а також афілійовані ними підприємці-підрядники. Слідство встановило, що в деяких випадках ціни на деревину в договорах були завищені на 30−40% порівняно з ринковими або ж продукція постачалася не в повному обсязі.
Маніпуляція з цифрами в офіційних документах призводила до збитків державі.
За попередніми підрахунками, у результаті таких дій державі завдано збитків на суму понад 100 мільйонів гривень.

Обшуки

«З метою припинення злочинної діяльності та недопущення подальших втрат бюджету 15 квітня правоохоронці провели скоординовані заходи одразу в кількох регіонах країни. У межах 20 кримінальних проваджень співробітники ДСР, його територіальних управлінь, Головного слідчого управління Нацполіції, слідчих підрозділів обласних управлінь поліції, ДБР, БЕБ, СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, спеціалізованих прокуратур у сфері оборони, а також окружних, обласних прокуратур провели 49 обшуків», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчі дії проводилися у місті Києві та наступних областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській.

Підозри

Наразі шістьом фігурантам оголошено підозри. Залежно від ролі їхні дії кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу: № 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), № 367 (службова недбалість) та № 425 (недбале ставлення до військової служби).
Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схем.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
