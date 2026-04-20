100 млн грн збитків: Нацполіція провела 49 обшуків щодо схем на закупівлях дров для ЗСУ Сьогодні 05:36 — Кримінал

Національна поліція провела 49 обшуків на території 15 областей та Києві

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції провів 49 обшуків на території 15 областей та Києві в межах розслідування корупційних схем із забезпечення підрозділів ЗСУ паливною деревиною. Зокрема, слідство встановлює факти укладання контрактів за завищеними цінами та постачання деревини не в повному обсязі. Шістьом фігурантам оголосили підозри.

За даними правоохоронців, до схем причетні службові особи квартирно-експлуатаційних управлінь і відділів, а також афілійовані ними підприємці-підрядники. Слідство встановило, що в деяких випадках ціни на деревину в договорах були завищені на 30−40% порівняно з ринковими або ж продукція постачалася не в повному обсязі.

Читайте також Відмив мільйони доларів через крипту: в Україні затримали учасника афери

Маніпуляція з цифрами в офіційних документах призводила до збитків державі.

За попередніми підрахунками, у результаті таких дій державі завдано збитків на суму понад 100 мільйонів гривень.

Обшуки

«З метою припинення злочинної діяльності та недопущення подальших втрат бюджету 15 квітня правоохоронці провели скоординовані заходи одразу в кількох регіонах країни. У межах 20 кримінальних проваджень співробітники ДСР, його територіальних управлінь, Головного слідчого управління Нацполіції, слідчих підрозділів обласних управлінь поліції, ДБР, БЕБ, СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, спеціалізованих прокуратур у сфері оборони, а також окружних, обласних прокуратур провели 49 обшуків», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Податкова заявила про ухилення від податків у двох ювелірних мережах на 70 млн грн

Зазначається, що слідчі дії проводилися у місті Києві та наступних областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській.

Підозри

Наразі шістьом фігурантам оголошено підозри. Залежно від ролі їхні дії кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу: № 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), № 367 (службова недбалість) та № 425 (недбале ставлення до військової служби).

Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схем.

