0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

День фінансів: як змінювалася пенсійна система та ціна проїзду на транспорті в Києві

28
В понеділок, 18 травня, ми дізнались, що проїзд у громадському транспорті Києва коштуватиме 30 грн, а також які зміни у програмі «Скринінг здоров’я 40+».
👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.
🚋Проїзд у громадському транспорті Києва
У Києві пропонують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки.
🤑Чого очікувати від курсу цього тижня
Офіційний курс гривні до долара США протягом 11−15 травня демонстрував відносну стабільність із помірними коливаннями. Цього тижня можна очікувати рівного, обережного ринку з невеликими коливаннями.
При цьому Пишний розповів, як геополітична криза на Близькому Сході вплинула на курс гривні в Україні.
📹Отож, що буде з валютою в кінці травня — послухайте прогноз банкіра у відео.
📈Для зростання ВВП Україні потрібні мільйони працівників
Питання залучення трудових мігрантів наразі не є актуальним для уряду. Пріоритетом залишається повернення українців, які виїхали за кордон.
Але брак кадрів б’є рекорди: 68% промислових підприємств не вистачає працівників. Деталі тут. Хоча попри нестачу працівників 30% українців залишаються без роботи.
Водночас рівень середніх зарплат у Європі суттєво відрізняється залежно від країни. А от українці стали частіше позичати гроші: кредитний бум у банках набирає обертів.
Робота для людей віком 50+
Міністерство економіки та Державний центр зайнятості 11 травні презентували проєкт дорослого стажування для людей 50+ «Досвід має значення». За задумом, програма повинна «подружити» бізнес, який потерпає від нестачі кадрів, із українцями середнього віку. Також пишемо про те, як українцям знайти висококваліфіковану роботу в Польщі — деталі програми тут.
👛👨‍🦳Нагадаємо, пенсія — це не просто соціальна виплата, а своєрідний індикатор стану економіки, демографії та політичної стабільності держави. У цій статті Finance.ua пропонує проаналізувати, як трансформувалася пенсійна система України за останні 35 років.

Ретроспектива пенсій: як змінювалася пенсійна система України від здобуття незалежності до сьогодення

👩‍⚕️Зміни у програмі «Скринінг здоров’я 40+»
Від сьогодні подати заяву про участь стало простіше — без зайвих обмежень і прив’язки до дня народження. Не потрібно чекати 30 днів після дня народження, пише «Дія».
🧺Тарифи на воду
Ціни на послуги централізованого водопостачання та водовідведення в українських містах відрізняються через низку факторів.
На скільки в Україні є запасів дизелю
На українському ринку наразі немає проблем із наявністю пального. Водночас ситуація зі цінами залишається нестабільною через події у світі. Водночас на ринку спостерігаються цінові коливання.
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаТарифи
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems