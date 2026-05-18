День фінансів: як змінювалася пенсійна система та ціна проїзду на транспорті в Києві Сьогодні 17:36

В понеділок, 18 травня, ми дізнались, що проїзд у громадському транспорті Києва коштуватиме 30 грн, а також які зміни у програмі «Скринінг здоров’я 40+».

🚋Проїзд у громадському транспорті Києва

У Києві пропонують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки.

🤑Чого очікувати від курсу цього тижня

Офіційний курс гривні до долара США протягом 11−15 травня демонстрував відносну стабільність із помірними коливаннями. Цього тижня можна очікувати рівного, обережного ринку з невеликими коливаннями.

При цьому Пишний розповів, як геополітична криза на Близькому Сході вплинула на курс гривні в Україні.

📹Отож, що буде з валютою в кінці травня — послухайте прогноз банкіра у відео.

📈Для зростання ВВП Україні потрібні мільйони працівників

Питання залучення трудових мігрантів наразі не є актуальним для уряду. Пріоритетом залишається повернення українців, які виїхали за кордон.

Але брак кадрів б’є рекорди: 68% промислових підприємств не вистачає працівників. Деталі тут . Хоча попри нестачу працівників 30% українців залишаються без роботи.

Водночас рівень середніх зарплат у Європі суттєво відрізняється залежно від країни. А от українці стали частіше позичати гроші : кредитний бум у банках набирає обертів.

Робота для людей віком 50+

Міністерство економіки та Державний центр зайнятості 11 травні презентували проєкт дорослого стажування для людей 50+ «Досвід має значення». За задумом, програма повинна «подружити» бізнес, який потерпає від нестачі кадрів, із українцями середнього віку. Також пишемо про те, як українцям знайти висококваліфіковану роботу в Польщі — деталі програми тут.

👛👨‍🦳Нагадаємо, пенсія — це не просто соціальна виплата, а своєрідний індикатор стану економіки, демографії та політичної стабільності держави. У цій статті Finance.ua пропонує проаналізувати, як трансформувалася пенсійна система України за останні 35 років.

👩‍⚕️Зміни у програмі «Скринінг здоров’я 40+»

Від сьогодні подати заяву про участь стало простіше — без зайвих обмежень і прив’язки до дня народження. Не потрібно чекати 30 днів після дня народження, пише « Дія ».

🧺Тарифи на воду

Ціни на послуги централізованого водопостачання та водовідведення в українських містах відрізняються через низку факторів.

⛽На скільки в Україні є запасів дизелю

На українському ринку наразі немає проблем із наявністю пального. Водночас ситуація зі цінами залишається нестабільною через події у світі. Водночас на ринку спостерігаються цінові коливання.

