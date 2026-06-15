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Пенсіонерів можуть залишити без п’яти надбавок

Особисті фінанси
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Пенсіонерка робить підрахунки пенсійних виплат
Пенсіонерка робить підрахунки пенсійних виплат
В Україні обговорюють можливе скасування одразу кількох доплат до пенсій. Під загрозою опинилися надбавки, які зараз отримують мільйони пенсіонерів.
Про це повідомляє expert.

Що відомо

За інформацією видання, уряд розглядає варіант скорочення п’яти видів пенсійних надбавок. Таку ініціативу пояснюють необхідністю оптимізувати бюджетні витрати та продовжити реформування солідарної пенсійної системи.
Серед виплат, які можуть потрапити під скорочення, називають:
  • надбавку за понаднормовий стаж,
  • вікові доплати для пенсіонерів старше 70 років,
  • доплату на утриманців,
  • надбавку донорам,
  • компенсаційні виплати для окремих категорій громадян.
Кожна з цих доплат зараз додає до пенсії від кількох сотень до понад тисячі гривень щомісяця. У разі скасування реальні доходи частини пенсіонерів можуть помітно скоротитися.
Найбільше зміни можуть зачепити українців із трудовим стажем понад 35 років. Саме вони сьогодні отримують додаткові виплати за понаднормовий стаж.
Також під ризиком опинилися громадяни віком від 70, 75 та 80 років, для яких діють спеціальні вікові надбавки до пенсій.
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Окремо зміни можуть торкнутися пенсіонерів, які утримують неповнолітніх дітей або непрацездатних родичів. Для них передбачені додаткові виплати на кожного утриманця.

Причини

Причиною обговорення таких кроків називають дефіцит Пенсійного фонду. За різними оцінками, у 2026 році його розмір може становити сотні мільярдів гривень.
Прихильники реформи вважають, що скасування частини надбавок дозволить вивільнити кошти для збільшення базових пенсійних виплат.
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Водночас експерти попереджають, що відмова від звичних доплат без додаткових механізмів компенсації може викликати невдоволення серед пенсіонерів.
У Пенсійному фонді офіційних заяв із цього приводу поки не робили. Водночас джерела в Міністерстві соціальної політики стверджують, що дискусія щодо можливих змін триває, а остаточне рішення можуть ухвалити найближчими тижнями.
За матеріалами:
expert.in.ua
ПенсіяПенсіонерПенсійний фонд
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