0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Для зарплат у 1,5 тис. євро потрібне зростання економіки на 5−6% щороку — Кудрицький

Особисті фінанси
35
Ручне управління економікою гальмує розвиток
Ручне управління економікою гальмує розвиток
Головними перешкодами для залучення інвестицій в Україну залишаються не лише воєнні ризики, а й нестабільність регуляторного середовища, слабкість державних інституцій та відсутність послідовної стратегії розвитку. Без усунення цих бар’єрів Україна не зможе вийти на рівень ВВП у $1 трлн, як у сусідній Польщі.
Про це заявив Володимир Кудрицький, ексочільник Укренерго, передає NV.

Інвесторів стримує нестабільність правил

За його словами, інвестори насамперед звертають увагу на воєнні ризики, однак цей фактор Україна не здатна усунути до завершення бойових дій. Натомість найбільшою перешкодою для інвестицій він назвав нестабільність регуляторного поля.
Як приклад Кудрицький навів ситуацію в енергетиці, коли у квітні через несподіване регуляторне рішення НКРЕКУ щодо цінових обмежень в Україні виникли відключення електроенергії навіть у теплу пору року.
Читайте також
За його словами, проблема полягає не лише в самих відключеннях, а й у втраті довіри інвесторів.
«Найгірше те, що це рішення зруйнувало ту дуже тендітну систему довіри інвесторів до сектору. Люди почали будувати проєкти і зупинилися», — сказав він.

Ручне управління економікою гальмує розвиток

На думку Кудрицького, саме прагнення держави контролювати економічні процеси в ручному режимі є головним гальмом для залучення капіталу.
«Оця нестабільність регуляторного поля, бажання контролювати все вручну, а не віддавати 95−99% управління процесами інституціям, — це найбільше гальмо нашого інвестиційного процесу, без якого жодного $1 трлн ВВП ми ніколи не досягнемо», — заявив він.
Місце для вашої реклами
Ексочільник Укренерго звернув увагу, що Україна була далекою від трильйонної економіки не лише під час війни, а й до повномасштабного вторгнення.
«Рух був дуже повільний: два кроки вперед, один назад, потім три вперед, чотири назад», — зазначив він.

Як досягти середньої зарплати у 1,5 тис. євро

На його думку, дискусії про модернізацію інфраструктури, розвиток енергетики та залучення інвесторів не матимуть результату без фундаментальних змін у правилах гри.
«Ми повинні нарешті почати грати за правилами, за якими грає цивілізований світ», — наголосив Кудрицький.
Саме після цього, за його словами, Україна зможе залучати інвестиції в інфраструктуру, дороги та енергетику, а також створити середовище, в якому бізнес буде готовий платити працівникам у середньому 1,5 тис. євро на місяць.
Читайте також
Як приклад він навів Польщу, яка десятиліттями зростала приблизно на 5% щороку. «Польща не росла на 20% на рік, вона росла на 5%, але 25 чи 30 років. Хто знає концепцію складного відсотка, той розуміє: якщо ти ростеш трошки, але дуже довго і постійно, ти виростаєш до трильйона», — сказав він.
Як нагадав Кудрицький, середня офіційна зарплата в Україні зараз становить близько 600 євро. Він вважає, що частково зростання можна забезпечити за рахунок детінізації економіки. «Плюс 100−150 євро до середньої зарплати ми знайдемо зразу», — сказав він.
Але для досягнення середньої зарплати на рівні 1,5 тис. євро необхідне довгострокове економічне зростання.
Читайте також
«Протягом 10−12 років, нарощуючи економіку на 5−6% щороку, ми зможемо створити стільки продукту, щоб із нього виділити на зарплату людям у середньому 1500 євро», — зазначив Кудрицький.
Кудрицький вважає, що першим кроком до довгострокового зростання має стати перезавантаження системи державного управління та регуляторного середовища.
Другим — формування реалістичної та послідовної стратегії відбудови країни.
За його словами, Україна повинна чітко визначити черговість дій: спочатку відновлення базової інфраструктури, а вже потім залучення великих приватних інвесторів.
За матеріалами:
НВ
ЕкономікаВВПЗарплата
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems