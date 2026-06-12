Для зарплат у 1,5 тис. євро потрібне зростання економіки на 5−6% щороку — Кудрицький Сьогодні 09:18 — Особисті фінанси

Ручне управління економікою гальмує розвиток

Головними перешкодами для залучення інвестицій в Україну залишаються не лише воєнні ризики, а й нестабільність регуляторного середовища, слабкість державних інституцій та відсутність послідовної стратегії розвитку. Без усунення цих бар’єрів Україна не зможе вийти на рівень ВВП у $1 трлн, як у сусідній Польщі.

Про це заявив Володимир Кудрицький, ексочільник Укренерго, передає NV.

Інвесторів стримує нестабільність правил

За його словами, інвестори насамперед звертають увагу на воєнні ризики, однак цей фактор Україна не здатна усунути до завершення бойових дій. Натомість найбільшою перешкодою для інвестицій він назвав нестабільність регуляторного поля.

Як приклад Кудрицький навів ситуацію в енергетиці, коли у квітні через несподіване регуляторне рішення НКРЕКУ щодо цінових обмежень в Україні виникли відключення електроенергії навіть у теплу пору року.

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За його словами, проблема полягає не лише в самих відключеннях, а й у втраті довіри інвесторів.

«Найгірше те, що це рішення зруйнувало ту дуже тендітну систему довіри інвесторів до сектору. Люди почали будувати проєкти і зупинилися», — сказав він.

Ручне управління економікою гальмує розвиток

На думку Кудрицького, саме прагнення держави контролювати економічні процеси в ручному режимі є головним гальмом для залучення капіталу.

«Оця нестабільність регуляторного поля, бажання контролювати все вручну, а не віддавати 95−99% управління процесами інституціям, — це найбільше гальмо нашого інвестиційного процесу, без якого жодного $1 трлн ВВП ми ніколи не досягнемо», — заявив він.

Ексочільник Укренерго звернув увагу, що Україна була далекою від трильйонної економіки не лише під час війни, а й до повномасштабного вторгнення.

«Рух був дуже повільний: два кроки вперед, один назад, потім три вперед, чотири назад», — зазначив він.

Як досягти середньої зарплати у 1,5 тис. євро

На його думку, дискусії про модернізацію інфраструктури, розвиток енергетики та залучення інвесторів не матимуть результату без фундаментальних змін у правилах гри.

«Ми повинні нарешті почати грати за правилами, за якими грає цивілізований світ», — наголосив Кудрицький.

Саме після цього, за його словами, Україна зможе залучати інвестиції в інфраструктуру, дороги та енергетику, а також створити середовище, в якому бізнес буде готовий платити працівникам у середньому 1,5 тис. євро на місяць.

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Як приклад він навів Польщу, яка десятиліттями зростала приблизно на 5% щороку. «Польща не росла на 20% на рік, вона росла на 5%, але 25 чи 30 років. Хто знає концепцію складного відсотка, той розуміє: якщо ти ростеш трошки, але дуже довго і постійно, ти виростаєш до трильйона», — сказав він.

Як нагадав Кудрицький, середня офіційна зарплата в Україні зараз становить близько 600 євро. Він вважає, що частково зростання можна забезпечити за рахунок детінізації економіки. «Плюс 100−150 євро до середньої зарплати ми знайдемо зразу», — сказав він.

Але для досягнення середньої зарплати на рівні 1,5 тис. євро необхідне довгострокове економічне зростання.

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«Протягом 10−12 років, нарощуючи економіку на 5−6% щороку, ми зможемо створити стільки продукту, щоб із нього виділити на зарплату людям у середньому 1500 євро», — зазначив Кудрицький.

Кудрицький вважає, що першим кроком до довгострокового зростання має стати перезавантаження системи державного управління та регуляторного середовища.

Другим — формування реалістичної та послідовної стратегії відбудови країни.

За його словами, Україна повинна чітко визначити черговість дій: спочатку відновлення базової інфраструктури, а вже потім залучення великих приватних інвесторів.

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