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Коли зараховується стаж, якщо українці працюють за кордоном (список країн)

Особисті фінанси
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Коли зараховується стаж, якщо українці працюють за кордоном (список країн)
Коли зараховується стаж, якщо українці працюють за кордоном (список країн)
Українцям, які працюють за кордоном, можуть зарахувати це до трудового стажу в Україні. Але є умови.
Про це розповіла заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.

Два принципи зарахування стажу

Закордонний стаж рахують по-різному — усе залежить від угоди, яку Україна підписала з конкретною державою. Існує два основні підходи: пропорційний і територіальний.
Коли зараховується стаж, якщо українці працюють за кордоном (список країн)
За пропорційним принципом кожна країна виплачує частину пенсії саме за той період, який людина відпрацювала на її території. Якщо стажу в одній державі не вистачає для виходу на пенсію, до уваги додатково беруть період роботи в іншій країні — учасниці угоди.
За територіальним принципом пенсію призначає та держава, де людина фактично проживає. Тоді враховують весь стаж, набутий у будь-якій з договірних країн, а також роботу за часів СРСР.
За матеріалами:
РБК-Україна
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