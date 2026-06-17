Коли зараховується стаж, якщо українці працюють за кордоном (список країн)

Українцям, які працюють за кордоном, можуть зарахувати це до трудового стажу в Україні. Але є умови.
Про це розповіла заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.
Два принципи зарахування стажу
Закордонний стаж рахують по-різному — усе залежить від угоди, яку Україна підписала з конкретною державою. Існує два основні підходи: пропорційний і територіальний.
За пропорційним принципом кожна країна виплачує частину пенсії саме за той період, який людина відпрацювала на її території. Якщо стажу в одній державі не вистачає для виходу на пенсію, до уваги додатково беруть період роботи в іншій країні — учасниці угоди.
За територіальним принципом пенсію призначає та держава, де людина фактично проживає. Тоді враховують весь стаж, набутий у будь-якій з договірних країн, а також роботу за часів СРСР.