НБУ зобов’язав фінкомпанії переглянути підхід до кібербезпеки — коментар юристів Сьогодні 11:20

Середня вартість одного кіберінциденту у 2025 році сягнула $4,4 млн

Національний банк України зобов’язав надавачів фінансових послуг переглянути підхід до кібербезпеки. Регулятор вимагає розглядати її не лише як сферу відповідальності ІТ-відділу, а як систему управління ризиками, доступом до інформації та корпоративною відповідальністю.

НБУ оцінюватиме не тільки наявність технічних засобів захисту, а й здатність компанії системно управляти інформаційними ризиками, документувати процеси, розподіляти відповідальність та контролювати виконання встановлених процедур. Кінцевий строк виконання вимог — грудень 2026 року.

Чому НБУ змінив підхід

За даними Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, у 2024 році кількість кібератак зросла на 69,8% порівняно з попереднім роком. Основною ціллю залишаються об’єкти критичної інфраструктури.

Водночас, за статистикою IBM, середня вартість одного кіберінциденту у 2025 році сягнула $4,4 млн.

Крім фінансових втрат, компанії також стикаються із суттєвими репутаційними ризиками.

Компанія може використовувати антивірус, резервне копіювання та сучасні засоби кіберзахисту, але все одно може втратити контроль над критичною інформацією. Для цього іноді достатньо одного співробітника з надмірними правами доступу або пароля, який не змінювали роками.

Читайте також ШІ спровокував бум найму фахівців з кібербезпеки

Водночас на думку юристів, постанова № 143 стала логічним продовженням реформи регулювання фінансового сектору, яка триває вже майже десять років.

У Investment Lawyer Group (ILG), що спеціалізується, зокрема, на питаннях безпеки бізнесу, зазначають, що масштабна кібератака NotPetya у 2017 році стала одним із ключових чинників перегляду підходів до кібербезпеки.

«Причини появи Постанови № 143 варто шукати значно раніше. Після кібератаки NotPetya у 2017 році український фінансовий сектор фактично отримав сигнал про те, що інформаційна безпека більше не може залишатися суто технічною функцією. Саме тоді НБУ почав формувати для банків системні вимоги до управління інформаційною безпекою», — пояснює керівник ІТ-відділу ILG Микола Плотников.

Читайте також Базові правила кібербезпеки: як захистити свої цифрові заощадження

Вже у вересні 2017 року Нацбанк запровадив для банків обов’язкові вимоги щодо організації систем управління інформаційною безпекою, поклавши відповідальність за кіберстійкість не лише на ІТ-підрозділи, а й на керівництво установ.

Єдині правила для всього фінансового ринку

У 2020 році пройшла масштабна фінансова реформа в Україні, яка ліквідувала Нацкомфінпослуг та передала Національному банку України повноваження регулятора ринків небанківських фінансових послуг (страхових, лізингових, факторингових компаній, кредитних спілок та ломбардів).

Після так званого «спліту», під нагляд НБУ перейшли понад 2000 небанківських фінансових установ із різним рівнем зрілості внутрішніх процесів і різними підходами до інформаційної безпеки.

Для регулятора це означало необхідність сформувати єдині правила гри для всього фінансового ринку.

Читайте також У 2025 році кіберзлочинці викрали криптовалюти на $2,7 млрд

За словами юристів, постанова № 143 фактично усуває відмінності. Вона формує єдині принципи управління інформаційною безпекою для всього фінансового сектору та одночасно наближає українське регулювання до європейських підходів, закладених у Регламенті DORA, Директиві NIS2 та міжнародних стандартах серії ISO/IEC 27000.

«Постанова НБУ № 143 — це значно більше, ніж чергова регуляторна вимога. Це стрес-тест на зрілість управлінських процесів у фінансовій установі. Регулятор оцінюватиме не лише наявність технічних засобів захисту, а й здатність компанії системно управляти інформаційними ризиками, розподіляти відповідальність, документувати процеси та забезпечувати їх виконання», — зазначають у ILG.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.