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ЄС не зміг домовитися про продовження санкцій проти росії

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Послам у Брюсселі необхідно одностайно погодити продовження санкцій до вівторка, 15 вересня
Послам у Брюсселі необхідно одностайно погодити продовження санкцій до вівторка, 15 вересня
Країни Європейського Союзу в понеділок не досягли одностайної згоди щодо продовження одного із санкційних режимів проти росії.
Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів ЄС.
Послам у Брюсселі необхідно одностайно погодити продовження санкцій до вівторка, 15 вересня, коли спливає термін дії режиму. Він передбачає замороження активів близько 3000 російських фізичних та юридичних осіб.

Чому виникли розбіжності

Словаччина вимагає виключити із санкційного списку двох російських бізнесменів — Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Франція намагалася знайти компромісний варіант, запропонувавши виключити лише Усманова.
Більшість інших країн ЄС не готові розглядати виключення будь-кого зі списку на тлі рекордної кількості російських ракетних ударів по цивільних цілях в Україні.
Один із дипломатів заявив, що на тлі посилення гібридних загроз і російських атак безпілотниками за кілометр від польського кордону складно повірити, що Франція справді виступає з такою пропозицією.

На який термін можуть продовжити санкції

Окремо країни ЄС обговорюють термін продовження санкцій. Йдеться про традиційні шість місяців, як це відбувається з 2014 року, або 12 місяців.
За даними Politico, Словаччина не готова підтримати продовження на рік.
За матеріалами:
Finance.ua
СанкціїЄС
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