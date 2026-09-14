День фінансів: $841 млн на пенсії, ліміти на продаж продуктів, контроль за рахунками українців за кордоном Сьогодні 17:45

Понеділок, 14 вересня. Україна посилює контроль за іноземними активами та доходами громадян, уряд планує компенсовувати бізнесу до $10 млн збитків за втрату активів через обстріли, а Чехія змінює правила перебування для іноземців.

👩‍👦 В Україні батьки, які самостійно виховують дітей, мають право претендувати на низку державних виплат, податкових і трудових пільг, а також житлову підтримку.

Водночас чи знали ви, наприклад, що сам факт розлучення не означає автоматичного набуття статусу одинокої матері чи батька, а право на окремі види допомоги залежить від конкретних юридичних критеріїв?

При цьому, щоб оформити допомогу, варто визначити, на яку саме програму має право сім’я, підготувати необхідні документи та подати заяву. Детальніше про всі аспекти та суми,на які ви можете претендувати, ми розписали в статті за посиланням:

Зарплати «в конвертах» і мізерні пенсії

Зарплата «в конверті» дозволяє працівнику отримати більше грошей зараз, але водночас зменшує податкові надходження та може вплинути на його майбутню пенсію. За даними голови профільного Комітету ВР Данила Гетманцева, обсяг виплат неофіційно працевлаштованим працівникам і доплат «у конвертах» зріс до 280−540 млрд грн на рік.

👛 Розмір пенсії залежить не лише від держави, а й від конкретних дій самої людини. Є кілька законних способів вплинути на суму виплат вже зараз. Деякі з них займають лише кілька хвилин у смартфоні, розповів керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Віннер партнерс», арбітражний керуючий Сергій Литвиненко.

За його словами, пенсія в Україні розраховується не довільно, а за чіткою формулою, тож кожен може свідомо на неї впливати:

Втрати від російських обстрілів

Збитки України від руйнування інфраструктури та основних засобів унаслідок російських повітряних ударів можуть сягати близько $10 млрд на рік. Сукупні економічні втрати від цих руйнувань і блокади морських портів лише цього року можуть погіршити динаміку ВВП приблизно на 1,5 відсоткового пункта.

Зі свого боку Міністерство економіки та довкілля пропонує запровадити програму компенсації втрати активів підприємств, які постраждали від російських обстрілів.

Крім того, Державна податкова служба спільно з бізнесом обговорила актуальні проблеми адміністрування в умовах воєнного стану та посилення атак рф на складські приміщення та виробничі потужності компаній, зокрема щодо відновлення втрачених документів, списання майна на окупованих територіях та безпеки даних про склади. Що пропонує бізнес — читайте за посиланням

$841 млн на пенсії

Україна найближчим часом отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. Фінансування буде спрямоване на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

Ліміти на продаж продуктів

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив , що обмеження на продаж продуктів у супермаркетах стали передчасними та здатні лише підігріти штучний ажіотаж серед покупців. Він також зазначив, що це рішення не обговорювалося з профільними відомствами, тому складно оцінити його вплив на поведінку споживачів. Проте підстав запроваджувати ліміти через те, що продукції фізично не вистачає, немає.

Контроль за рахунками українців за кордоном

Україна розширює участь у міжнародному обміні податковою інформацією. Країна приєдналася до Доповнення до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Доповнення до CRS MCAA). Для України це означає можливість надалі отримувати від іноземних податкових органів більш повну та структуровану інформацію про фінансові рахунки українських податкових резидентів за кордоном.

Курс валют цього тижня

На офіційному ринку гривня протягом тижня 7−11 вересня залишалася відносно стабільною. Членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що цього тижня валютний ринок, ймовірно, залишатиметься під впливом двох груп чинників — внутрішнього балансу попиту та пропозиції валюти і глобальних рішень центральних банків.

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