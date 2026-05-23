Моделі Jeep і Peugeot китайського виробництва вийдуть на глобальний ринок

Концерн Stellantis уклав нову угоду з китайською компанією Dongfeng про спільні інвестиції у розмірі приблизно €1 млрд. Кошти підуть на розробку та виробництво нових моделей брендів Jeep і Peugeot для китайського та міжнародних ринків.

Перші автомобілі в рамках нового проєкту з’являться вже у 2027 році. Кожен бренд отримає по дві нові моделі.

Всі вони належатимуть до категорії NEV — так у Китаї називають електрифіковані автомобілі, включно з гібридами, електрокарами та моделями з бензиновими генераторами для заряджання батарей.

Виробництво новинок організують на заводі спільного підприємства Dongfeng Peugeot Citroën Automobile у місті Вухань. Основну частину інвестицій забезпечить Dongfeng, тоді як внесок Stellantis становитиме близько €130 млн.

У компанії повідомили, що нові моделі Jeep матимуть виражений позашляховий характер.

Водночас майбутні автомобілі Peugeot створюватимуться за мотивами концептів Concept 6 та Concept 8, представлених раніше на автосалоні в Пекіні.

Саме ці шоу-кари продемонстрували нову дизайнерську мову бренду для китайського ринку.

Співпраця між французькою частиною нинішнього концерну Stellantis та Dongfeng триває вже понад три десятиліття — спільне підприємство PSA Peugeot Citroën було створене ще у 1992 році.

Крім запуску нових моделей, компанії підписали меморандум про подальше стратегічне партнерство.

За неофіційною інформацією, у майбутньому Dongfeng може також отримати доступ до виробництва автомобілів на європейських заводах Stellantis, тоді як сам концерн активніше використовуватиме китайські виробничі потужності для глобального експорту.

