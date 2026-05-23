0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Моделі Jeep і Peugeot китайського виробництва вийдуть на глобальний ринок

Технології&Авто
7
Концерн Stellantis уклав угоду з китайською Dongfeng у розмірі приблизно €1 млрд
Концерн Stellantis уклав угоду з китайською Dongfeng у розмірі приблизно €1 млрд, Фото: Jeep
Концерн Stellantis уклав нову угоду з китайською компанією Dongfeng про спільні інвестиції у розмірі приблизно €1 млрд. Кошти підуть на розробку та виробництво нових моделей брендів Jeep і Peugeot для китайського та міжнародних ринків.
Про це повідомляє Motor1.
Читайте також
Перші автомобілі в рамках нового проєкту з’являться вже у 2027 році. Кожен бренд отримає по дві нові моделі.
Всі вони належатимуть до категорії NEV — так у Китаї називають електрифіковані автомобілі, включно з гібридами, електрокарами та моделями з бензиновими генераторами для заряджання батарей.
Виробництво новинок організують на заводі спільного підприємства Dongfeng Peugeot Citroën Automobile у місті Вухань. Основну частину інвестицій забезпечить Dongfeng, тоді як внесок Stellantis становитиме близько €130 млн.
У компанії повідомили, що нові моделі Jeep матимуть виражений позашляховий характер.
Читайте також
Водночас майбутні автомобілі Peugeot створюватимуться за мотивами концептів Concept 6 та Concept 8, представлених раніше на автосалоні в Пекіні.
Саме ці шоу-кари продемонстрували нову дизайнерську мову бренду для китайського ринку.
Китайські Concept 6 та Concept 8
Китайські Concept 6 та Concept 8, Фото: Peugeot
Співпраця між французькою частиною нинішнього концерну Stellantis та Dongfeng триває вже понад три десятиліття — спільне підприємство PSA Peugeot Citroën було створене ще у 1992 році.
Крім запуску нових моделей, компанії підписали меморандум про подальше стратегічне партнерство.
За неофіційною інформацією, у майбутньому Dongfeng може також отримати доступ до виробництва автомобілів на європейських заводах Stellantis, тоді як сам концерн активніше використовуватиме китайські виробничі потужності для глобального експорту.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems