Головні ризики купівлі авто після ДТП 23.05.2026, 01:15 — Технології&Авто

Купівля авто після ДТП може стати пасткою, Фото: magnific

Купівля вживаного автомобіля після аварії може обернутися серйозними проблемами навіть тоді, коли машина виглядає майже ідеально. Експерти попереджають, що наслідки ДТП часто приховані від очей покупця, а низька ціна лише створює ілюзію вигідної угоди.

Про це пише Mmr.

Сучасний ремонт дозволяє практично повністю приховати сліди аварії. Нове лакофарбове покриття, вирівняний кузов і відновлений салон можуть створити враження доглянутого авто.

Водночас під кузовом можуть залишатися деформовані елементи, ослаблені несучі частини або неправильно відновлені зони поглинання удару.

Фахівці наголошують, що такі пошкодження безпосередньо впливають на безпеку.

У разі повторної аварії автомобіль може не забезпечити належний захист пасажирів. Особливу небезпеку становлять несправні подушки безпеки, датчики та деформаційні зони, які після неякісного ремонту можуть працювати некоректно.

Низька ціна авто після ДТП часто приховує майбутні витрати. Після купівлі власники нерідко стикаються з проблемами підвіски, неправильним налаштуванням геометрії, несправностями електроніки або протіканнями.

У результаті економія під час покупки швидко зникає через додаткові ремонти.

Навіть якісне відновлення не завжди повертає автомобіль до заводського стану. У сервісних умовах складно повністю відтворити міцність матеріалів, точність складання та заводські допуски. Через це можливі підвищений знос деталей, погіршення керованості та зниження надійності автомобіля.

Експерти радять перед купівлею обов’язково перевіряти історію машини та проводити професійну діагностику.

Особливу увагу варто звертати на сліди кузовного ремонту, товщину лакофарбового покриття та роботу систем безпеки. Вартість такої перевірки значно менша за потенційні витрати після покупки проблемного авто.

