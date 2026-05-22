Де у квітні в Україні найбільше купили авто (інфографіка)

В квітні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.

Про це повідомляє Укравтопром

Лідери

Бестселером місяця на ринках Києва, Дніпропетровської та Львівської областей був компактний кросовер RENAULT Duster.

Лідер Київщини — TOYOTA RAV-4.

В Харківській обл. частіше купували HYUNDAI Tucson.

До цього Finance.ua зазначав , що попит на легкові автомобілі китайського виробництва в Україні залишається стабільним. Водночас структура ринку змінюється: електрокари поступово втрачають домінування, а частка гібридів і бензинових авто зростає.

упродовж першого кварталу 2026 року в Україні вибракували 4669 легкових автомобілів. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Статистика свідчить, що причиною вибракування для більшості автомобілів в Україні є старість і вичерпання ресурсу. Звісно, в статистику потрапляють і цілком «свіжі» екземпляри, знищені у ДТП чи внаслідок воєнних дій, але таких меншість.

Більшість авто фактично «помирають» за кілька років до моменту списання: стоять у дворі, не заводяться, чекають на ремонт, який ніколи не настає. Офіційне зняття з обліку — часто вже формальність: власник просто хоче зняти з себе зайву одиницю рухомого майна, яке насправді нерухоме або неактуальне.

