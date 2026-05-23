0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ChatGPT Pro навчився рахувати гроші та планувати бюджет користувачів

Технології&Авто
20
ChatGPT зможе надавати особисті фінансові поради, якщо його підключити до фінансових рахунків
ChatGPT зможе надавати особисті фінансові поради, якщо його підключити до фінансових рахунків
Компанія OpenAI представила функцію управління особистими фінансами для передплатників ChatGPT Pro у США. Вона дозволяє користувачам підключати банківські рахунки безпосередньо до чатбота для аналізу витрат, планування бюджету та моніторингу інвестиційних портфелів.
Про запуск нового продукту повідомляє TechCrunch.
Читайте також
Для реалізації технічної частини OpenAI уклала партнерську угоду з сервісом Plaid, що відкриває доступ до понад 12 000 фінансових установ, включно з Chase, Fidelity та Robinhood.
Інтеграція дозволяє бачити повну картину фінансів: від актуальних підписок до графіка майбутніх платежів. За розробку функції частково відповідала команда стартапу Hiro, який OpenAI придбала у квітні 2026 року.
Компанія підкреслює, що актуальна модель GPT-5.5 значно краще оперує фінансовим контекстом порівняно з попередніми ітераціями, що дозволяє боту точніше відповідати на складні запити.
Приклади роботи нової функції.
Приклади роботи нової функції., Зображення: OpenAI
Користувачі можуть ставити боту запитання щодо власного бюджету, наприклад: «Допоможіть мені скласти план, щоб бути готовим купити будинок у моєму районі протягом наступних 5 років».
Доступ до інструменту реалізовано через окрему опцію «Фінанси» на бічній панелі або за допомогою команди @Finances у чаті.
Читайте також
У планах розробників — інтеграція з сервісом Intuit, що дозволить оцінювати податкові наслідки продажу акцій або ймовірність схвалення кредитів.
Питання конфіденційності регулюється через налаштування: синхронізовані дані автоматично видаляються з системи через 30 днів після відключення послуги.
За матеріалами:
mezha.media
ChatGPTЧат ботOpenAI
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems