ChatGPT Pro навчився рахувати гроші та планувати бюджет користувачів Сьогодні 04:12

ChatGPT зможе надавати особисті фінансові поради, якщо його підключити до фінансових рахунків

Компанія OpenAI представила функцію управління особистими фінансами для передплатників ChatGPT Pro у США. Вона дозволяє користувачам підключати банківські рахунки безпосередньо до чатбота для аналізу витрат, планування бюджету та моніторингу інвестиційних портфелів.

Про запуск нового продукту повідомляє TechCrunch.

Для реалізації технічної частини OpenAI уклала партнерську угоду з сервісом Plaid, що відкриває доступ до понад 12 000 фінансових установ, включно з Chase, Fidelity та Robinhood.

Інтеграція дозволяє бачити повну картину фінансів: від актуальних підписок до графіка майбутніх платежів. За розробку функції частково відповідала команда стартапу Hiro, який OpenAI придбала у квітні 2026 року.

Компанія підкреслює, що актуальна модель GPT-5.5 значно краще оперує фінансовим контекстом порівняно з попередніми ітераціями, що дозволяє боту точніше відповідати на складні запити.

Приклади роботи нової функції., Зображення: OpenAI

Користувачі можуть ставити боту запитання щодо власного бюджету, наприклад: «Допоможіть мені скласти план, щоб бути готовим купити будинок у моєму районі протягом наступних 5 років».

Доступ до інструменту реалізовано через окрему опцію «Фінанси» на бічній панелі або за допомогою команди @Finances у чаті.

У планах розробників — інтеграція з сервісом Intuit, що дозволить оцінювати податкові наслідки продажу акцій або ймовірність схвалення кредитів.

Питання конфіденційності регулюється через налаштування: синхронізовані дані автоматично видаляються з системи через 30 днів після відключення послуги.

